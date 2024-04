Megkezdődött a 2024-es versenyévad Lovas Zoltán számára: a SpeedWolf Debrecen salakmotorosa a cseh junior 250cc egyéni bajnokság első fordulóján Krskóban állt starthoz vasárnap délután. A szlovéniai viadalra a mezőnyt kilenc országból – Nagy-Britannia, Csehország, Lengyelország, Olaszország, Németország, Dánia, Szlovénia, Egyesült Államok és Magyarország – verbuválták össze a szervezők, a színvonalról annyit, hogy az ifjúsági pilóták közül többen már indultak világ- és Európa-bajnoksági viadalon is.

Volt minden, mint a vásárban

A 15 esztendős debreceni salakszóró a 3. futamban mutatkozott be, ahol második lett a szlovén Sven Cerjak mögött, majd a folytatásban végzett a negyedik helyen, aratott egy futamgyőzelmet, harmadikként ért célba, valamint az utolsó etapjában bukott. Lovas végül 6 ponttal a 10. helyen zárta a versenyt, amit a brit William Cairns nyert 14 ponttal, a második a német Janek Konzack lett 13 egységgel, míg a dobogó harmadik fokáról különfutam döntött a két 12 pontos pilóta között, a szétmororozásban Cerjak diadalmaskodott a lengyel Maksymilian Pawelczak előtt.

Jobbra számított

A krskói megmérettetésről Lovas Zoltán így számolt be a hivatalos Facebook-oldalán. „Túl vagyok az idény első versenyén, a szlovéniai Krskóban a cseh bajnokság első fordulóján álltam starthoz. Számomra volt ezen a viadalon minden, futamgyőzelem mellett sajnos negyedik helyezés és bukás is, azt hiszem, erre mondják azt, hogy idény eleji forma. A viadal előtt két órával rendezték az edzést, ahol minden jónak tűnt. Volt időmérés, ami alapján az egyik leggyorsabb voltam a mezőnyben, s a startokat is jónak éreztük – aztán a versenyen másként alakultak a dolgok. Az első futamomban második lettem Cerjak mögött, utána a második helyről visszacsúsztam a negyedik helyre. A következő starthoz állásnál tudtam javítani, ugyanis futamgyőzelmet arattam, majd harmadikként értem célba. Az utolsó futamomban Cairns mögött a második helyen haladtam, amikor a kanyarban rámentem egy vízfoltra, amin megcsúsztam, s el kellett fektetnem a motort. Szerencsére nagy baj nem történt, törés nincs, ellenben fáj az oldalam és itt-ott lement a bőr a testemről. Végül 6 ponttal a 10. helyen zártam a versenyt, amitől sokkal jobb eredményre számítottam. A versenyen a csapatunkkal tartott Fazekas Dennis, aki sok tanáccsal látott el az edzésen és a verseny alatt, jó volt támaszkodni a meglátásaira. Biztos vagyok benne, hogy ettől sokkal jobb teljesítményre vagyok képes, s ezért fogunk dolgozni a jövőben” – fogalmazott a speedwolfos salakos.