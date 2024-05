Az előző héten véget ért a bronzcsata a férfi röplabda Extraligában. Az egyik fél harmadik sikeréig tartó ütközet negyedik meccsén a MAFC 3:1-re legyőzte a DEAC-ot, ezzel a párharcot is 3-1-re nyerték a fővárosiak. Ugyan a dobogó nem jött össze, ennek ellenére Fodor Antal tanítványai történelmet írtak a negyedik pozícióval, hiszen a klub férfi röpisei korábban még nem végeztek ilyen előkelő helyen az élvonalban olvasható a debreceniek honlapján.

Ha megnyerték volna, akkor...

– Az utolsó mérkőzés is nagy küzdelmet hozott, végül ellenfelünk kicsit szerencsésebb volt, ennek is köszönhetően nyert – kezdte a visszatekintést Fodor Antal. – Az első szett sok fordulatot tartogatott, lehet, ha ezt megnyerjük, teljesen másképp alakul a folytatás, de ezt már sosem tudjuk meg. A MAFC két kubai légiósa, Reyes és Altunaga ezúttal is remek napot fogott ki, a kiváló teljesítményük pedig döntő faktornak számított.

A párharc egyes kulcspillanataiban nem hoztunk jó döntéseket, ennek ellenére a MAFC egyszer sem mosott le minket a pályáról, így joggal reménykedtünk abban, hogy összejöhet a harmadik hely. Az lenne az igazságos, ha mindkét csapat megkapná a bronzot, mint például ökölvívásban, de tudom, hogy erre nincs lehetőség.

Amennyiben a szezon előtt valaki felajánlja a negyedik pozíciót, valószínűleg gondolkodás nélkül elfogadtuk volna, ám most maradt bennünk némi hiányérzet. Ettől függetlenül büszke vagyok a srácokra, ugyanis az egész évben keményen dolgoztak ezért az eredményért – hangsúlyozta a tréner.

Már a jövő lebeg a szemük előtt

Magasra tették a debreceni játékosok a lécet, így a szurkolók valószínűleg abban bíznak, hogy az új idényben hasonló menetelést láthatnak, ám Fodor Antal a realitások talaján szeretne maradni.

Már lehet hallani a klubok erősítési terveiről, a mögöttünk végző gárdák kerete is acélosabbá válhat. Ebből kiindulva nem ígérkezik egyszerű feladatnak a negyedik hely megőrzése, az előrelépés pedig még nagyobb bravúr lenne. Nálunk is zajlanak már a tárgyalások a fiúkkal, és biztosnak tűnik, hogy lesznek változások a csapat összetételében, ám konkrétumokat ebben a pillanatban még nem tudok mondani ezzel kapcsolatban

– zárta mondandóját Fodor Antal.