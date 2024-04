Csütörtök este a MAFC csarnokában folytatódott a férfi röplabda Extraligában a bronzcsata. Az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban a fővárosiak a találkozó előtt 2–1-re vezettek, így a DEAC gyakorlatilag az életéért küzdött – szerepelt a debreceni klub tudósításában.

Erős kezdés

Az első szettben sokáig egyik együttes sem tudott nagyobb fórra szert tenni. Aztán a játékrész derekán a hazaiak a blokkokkal többször is borsot törtek a debreceniek orra alá (15:12). Nem sokkal később Bagics Balázs két kiváló nyitásával egalizáltak (19:19). Ezt követően hatalmas csatát láthattak a drukkerek, végül Altunaga vezérletével a MAFC húzta be az első szakaszt (31:29). Egyébként ebben a periódusban öt ásza volt a cívisvárosi alakulatnak, ám ez sem volt elég ahhoz, hogy megnyerjék ezt a szakaszt.

Kapaszkodott a DEAC

Az elbukott első periódust követően a második játékrészben gyakorlatilag végig a debreceniek akaratunk érvényesült. Willian zsinórban három ásszal jelentkezett, így 3:6-nál jött a hazaiak időkérése. A rövid pauzát követően is a hajdúságiak diktálták az iramot, ezzel szemben a MAFC sokat hibázott. Érdekesség, hogy a kubai pontgyáros, Altunaga keze szintén megremegett olykor. A hajrában sem inogot meg Fodor Antal gárdája, így összejött az egyenlítés (17:25).

Ellépett az ellenfél

A harmadik játszma elején a budapestieknél továbbra is Reyes és Altunaga villogott, ezzel szemben a debrecenieknél többen is kivették a részüket a pontszerzésből. Sokáig kettőnél nagyobb differenciát nem jegyezhettünk fel, aztán a végjáték előtt először lépett meg hárommal a MAFC (19:16). A hazaiak ismét jól dolgoztak a hálónál, a remek sáncoknak is hála újabb lépést tettek a párharc lezárása felé (25:21). A negyedik játékrész négy elrontott szervával kezdődött. Fodor Antal vezetőedző feladócserével próbálta felrázni az együttesét: Mikuláss Koch Marcell helyét Bakóczy András vette át. Bakóczy hamar felvette a fonalat, főleg Marlont szolgálta ki remek labdákkal, kubai légiós pedig könyörtelenül befejezte az akciókat. 19:19 után egy 6:2-es sorozatot produkált a MAFC, ezzel győzött, továbbá megkaparintotta a bronzérmet.

Fontos tapasztalatok

A DEAC rutinos vezetőedzője, Fodor Antal a szövetség honlapjának értékelte a találkozót. – Egy olyan mérkőzésen kaptunk ki, ahol minden játszma izgalmas körülmények között dőlt el. A MAFC sikeresebben vette a hajrákat, gratulálunk nekik a bronzéremhez! – mondta.