A tények Zalakerámia ZTE KK – DEAC 75-74 (27-20, 22-18, 15-18, 11-18) ZTE: Paige 9/3, Hicks 8/3, Szalay, IKPE 11, TÓTH 13 csere: ONA EMBO 14/9, Osztojics 6, Keller 3/3, Németh 4, Csátaljay 7/3.. Vezetőedző: Matthias Zollner DEAC: EDWIN 12/6, Neuwirth 6/6, DRENOVAC 26/9, Williamson 9/3, Buljevic 4 csere: Mócsán 7/3, Garamvölgyi 3/3, Tadics 7. Vezetőedző: Andjelko Mandics Andjelko Mandics: Nehéz megszólalni egy ilyen meccs után, és szerintem felesleges is belemenni komolyabb elemzésekbe. Egy rossz szavam nem lehet a fiúkra, esélytelenebbként is nagyot küzdöttünk az egész párharc alatt, és végül csak egy dobás döntött a továbbjutó kilétéről. 17 pontos hátrányból jöttünk vissza, meg volt az esélyünk, de a sport ilyen, sajnos most nem nekünk volt szerencsénk. Talán a mérkőzés korábbi szakaszaiban lehettünk volna kicsit okosabbak és higgadtabbak, de ennek ellenére nagyon büszke vagyok az egész csapatra.