Azt szeretnénk, ha Debrecen lenne Magyarország második fővárosa, és ha mainál is gazdagabb, erősebb és sokkal nagyobb település lehetne. Eddig minden út Budapestre vezetett, most azt szeretnénk, ha minden út Debrecenbe vinne

– nyomatékosította Lázár János. Hozzátette, hogy a cél a kelet-magyarországi régió felzárkóztatása, és ezt úgy tudják elérni, ha mindenki ott boldogul, ahová születik. Ehhez pedig azt kell Debrecen kiemelt fejlesztése mellett, hogy a város a környékbeliek számára könnyen és biztonságosan megközelíthető legyen vasúton és közúton egyaránt. Rámutatott a választások tétjére is:

helyben azt döntik el a szavazók, hogy gyarapodás vagy marakodás lesz. Szerinte kétfajta politikus létezik, az egyik valaki akar lenni, a másik pedig tenni akar valamit. Felhívta arra is a figyelmet, hogy a június 9-i választás nemcsak a polgármesterekről és a helyi képviselőkről fog szólni, hanem arról is, hogy kik fogják képviselni hazánkat az Európai Parlamentben.

Antal Szabolcs kiemelte, hogy Hajdúsámson a legjobb 20 olyan település között van, amely esetében megugrottak a lakosságnövekedéssel kapcsolatos számok – megjegyezte: ez feladatokat is hoz magával. Rávilágított, hogy a város az elmúlt évek viszontagságai ellenére is tudott fejlődni, ezt pedig bizonyítja, hogy 2019 óta szinte minden ígéretét beváltotta a vezetőség.

Nyíradonyba is ellátogatott Lázár János és Tasó László, hozzájuk csatlakozott Terdik János, Nyíradony fideszes polgármesterjelöltje is.

Az utcafórumon ismertette programtervének négy pontját: szeretné fejleszteni Nyíradony gazdaságát azáltal, hogy támogatja a helyi vállalkozásokat, emellett többek között utak és járdák építését tervezi. Hozzátette, fontosnak tartja, hogy Nyíradony gondoskodó város legyen, ennek érdekében pedig a teljesség igénye nélkül előtérbe helyezi a bölcsődebővítést és az egészségügy fejlesztését is. Mivel 26 éve szociális területen tölt be vezető pozíciót, Lázár János ennek kapcsán megjegyezte, hogy amikor valaki szavaz, akkor azt is figyelembe kell venni, hogy ki milyen ember, ugyanis ez a tényező a legmeghatározóbb a polgármesterek esetében is.