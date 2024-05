Gergő elmesélte, hogy még az adys korszaka előtt a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskolában is kipróbálta magát, mivel édesanyja zenetanárként szerette volna, hogy fia hangszeren játsszon.

Annyira nem akartam, csak nagy fanja voltam a Spongyabobnak, és mivel Tunyacsáp klarinétozott, így nekem is klarinétoznom kellett

– emlékezett vissza.

Dánielfy Gergő repertoárjában van olyan dal, amely a nagymamájához kapcsolódik

Forrás: Napló-archív

Utolsó állomásként a Nagyerdei Stadionhoz értünk, ami a Karneváléj (20 ezer ember előtt) és a Campus Fesztivál miatt is igen emlékezetes helyszín az énekes számára. Persze, már tinédzserként is gyakran látogatta a Campust, most pedig zenészként is rendszeres vendég 2018 óta, és ez idén sem lesz másképp, Dánielfy Gergő Campus Fesztivál-fellépő lesz 2024-ben is. Emellett kiemelte: nemcsak karrierje, hanem magánélete szempontjából is origóként tekint Debrecenre, és ez a szemlélet a jövőben se fog megváltozni.