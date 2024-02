Február 22-én, életének 73. évében elhunyt Várhalmi Ilona, az országos színházi élet Cila nénije - számolt be róla közösségi oldalán a Debreceni Ady Endre Gimnázium.

Mint azt a bejegyzésükben írták, Várhalmi Ilona az iskola nyugalmazott igazgatóhelyettese, művészeti vezetője, az országosan elismert dráma képzésük elindítója, sikeres működtetője, számtalan tehetség mentora, több országos és városi díj birtokosa (Eötvös József díj, Pro Urbe-díj, Csokonai- díj) volt.

Távozásával hatalmas veszteség érte iskolánkat és a színházszerető közönséget is. Nyugodj békében, Cila néni! Temetéséről később adunk tájékoztatást

- emelték ki.



Tanári munkája mellett is sokat foglalkozott a diákjaival. Ő készítette fel a négyfős Ady-s csapatot a 2019-es országos bűnmegelőzési vetélkedőre, melyet sikeresen meg is nyertek. Ugyanebben az évben Várhalmi Ilona kezdeményezésére online emlékezett meg tíz iskolai intézmény Ady Endre halálának 100. évfordulójáról, mindegyik iskola a költő nevét viselte. Ehhez az eseményhez csatlakozott a nagyváradi Ady Endre Líceum is.

Cila nénit 2020 júniusában egy örökké emlékezetes élmény érte: az Ady Endre Gimnázium diákjai és Puskás István alpolgármester köszöntötték Piac utcai lakásának udvarán. Erről egy megható videót is közzétettek.

A tanárnő akkor úgy nyilatkozott a Naplónak, negyven éves tanítói pályafutása alatt ennyire kedves, emberi, fantasztikus dolgot még soha nem kapott:

Nyíltak az ablakok a házban, mindenki tapsolt, olyan volt, mint amit az ember elképzel, hogy egyszer majd így köszöntik. Leszaladtam, ott volt az alpolgármester egy hatalmas csokor virággal, akkor már mindenki ölelgette egymást. Ilyet még nem kaptam, hátborzongatóan szép volt

– mondta a köszöntő után.