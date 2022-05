Megkérdeztük: Mi leszel, ha nagy leszel, és miért? Szolnoki Ágnes: Ha nagy leszek, úszó leszek, mert nagyon szeretek a vízben lenni. Versenyezni is fogok majd. A családban ketten is járnak úszásórára. Ők a tesóim. Az egyik tesóm idősebb, mint én, a másik fiatalabb. Szolnoki Ágnes | Fotó: Molnár Péter Sári Bianka: Kétféle is. Van a ruhatervezés, és szeretnék egy olyan munkát, ahol tornát tanítok, meg balettot. Nagyon szeretem a tornát, ahová járok. Van egy könyvem, rajzok vannak benne ruhákról, ki kell színezni. Az egyberuhák a kedvenceim. Sári Bianka | Fotó: Molnár Péter Radnai Botond: Laptopon dolgozó. Apának a munkahelyén voltam, és ő is ugyanígy dolgozik. Megkérdezi a főnökét, hogy mit csináljon, meg hogyan; megcsinálja, és kap pénzt. Ha nekem sok pénzem lenne, kutyát vennék. Egy tacskót. Radnai Botond | Fotó: Molnár Péter Vésztői-Kovács Marcell: Régész. Apa múzeumban dolgozik, történész. Mesélt szamurájkardokról meg pajzsokról. Ő mesélte el nekem a Harry Pottert is. A kedvencem, mikor az első részben Ronnal megismerkedett a vonaton Harry. Vésztői-Kovács Marcell | Fotó: Molnár Péter Vígh Minka: Ha felnőtt leszek, divattervező akarok lenni. A kedvenc színem a zöld. A kedvenc ruhám egy arany színű egyberuha, amit esküvőre, ünnepekre vett anyukám. Ő szokott segíteni választani reggel. Szereti, ha szépen fel vagyunk öltözve. Vígh Minka | Fotó: Molnár Péter Zaccaria Olivér: Dobos leszek, járok dobórára. A nagypapám, amikor kicsi volt, régebben dobolt. Én rock­zenét hallgatok. Fel fogok lépni a Víztoronyban jövő hónapban, és volt már egy fellépésem a Roncsban. Csak kicsit izgultam előtte. Zaccaria Olivér | Fotó: Molnár Péter