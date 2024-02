Önkormányzati támogatásból avattak pódiumtermet kedden este a Debreceni Ady Endre Gimnáziumban, ahol ezentúl egy speciális feladatot ellátó időszakos befogadószínház fog funkcionálni. Az Ady Pódium a tanév programjához igazodik, így évi öt-hat előadás helyszínéül szolgál majd.

Forrás: Czinege Melinda

Az ünnepi esemény megnyitóján Puskás István alpolgármester elmondta, hogy ez egy nagyon fontos történelmi pillanat a város életében, hiszen egy új színházi tér kerül a színházkedvelők birtokába.

– Fontos, hogy a város színházi kultúráját a kisebb helyszínek is éltessék. A termet a gimnázium régóta használja, de most valóban egy új korszak kezdődik a város színházi kultúrájának életében azzal, hogy e korszerűsített tér megnyitotta kapuit a helyiek előtt. Hiszek abban, hogy a közösség életét nagyon erősen tudják szolgálni azok a kezdeményezések, amikor egy ügy iránt elkötelezett emberek kezdenek el együtt dolgozni. Ebben az esetben is ez történt, hisz a gimnázium, a tankerület és az önkormányzat is közösen munkálkodott azon, hogy megfelelő minőségű helyszínt adjunk a teátrumi előadásoknak – emelte ki az alpolgármester.