Elsőként a 6-7 éves lovak léptek pályára. A fiatalabb korosztály 120, a hétévesek pedig 125 centiméteres magasságon mutatkoztak be a Szuhai Horses díjáért kiírt hiba-idős versenyszámban. Karádi László pályáján 11 akadály és 13 erőkifejtés várta az 53 nevezett párost, és az ifj. Szabó Gábor által lovagolt Five Star Conference Z a második helyen végzett. Szintén 53 indulót számlált az Inter Horse Truck díjáért kiírt 130 centiméteres, hiba-idős Medium Tour mezőnye, itt a DEAC kiválósága a harmadik helyen zárt For the Momenttel. 140 centiméteres magasságon zajlott az első nap legrangosabb versenyszáma, a Big Tour a Nemzeti Lovarda díjáért. A pályán 12 akadály, 14 erőkifejtés várt a lovasokra. A 43 indulóból második lett ifj. Szabó Gábor és H-Secret By Boris. A pontot szerző lovasoknak a versenybíróság nevében Szabó Csaba, a DEAC lovasszakosztály vezetője gratulált. Borult, esős idő fogadta péntek reggel a VIP Tour 40 lovasát. Karádi László 110 centiméteres pályáját 21 versenyző teljesítette hibátlanul, köztük volt Fábián Maja is, aki Chacrinue nyergében a 21. helyen végzett az időeredmény alapján. A 120 centiméteres Small Tour első fordulójában is hibátlanul lovagolt a DEAC fiatal díjugratója Chaballal, a páros a 13. helyet szerezte meg 42 indulóból.

Jól szerepelt Szabó Gábor

A nap második felében 130 centiméteres magasságon zajlott a 25 év alatti lovasok kétfázisos, megszakítás nélküli versenyszáma a Horse Trans Cargo díjáért. Fábián Johanna két dupla hibátlant ment Quantummal, a szoros versenyben végül a 8. helyen végzett. 130 centiméteres akadályok vártak a CSI2* Medium Tour 40 résztvevőjére is. Ebben a versenyszámban ifj. Szabó Gábor és For the Moment két hibátlan pályával a 7. helyen zárt. A hétvége fénypontja a Gróf Széchenyi István Emlékverseny legrangosabb versenyszáma, a Nemzeti Lovardáért Alapítvány 145 centiméteres magasságon megrendezett nagydíja volt egyszeri összevetéssel. A tekintélyes, 28 200 eurós összdíjazás mellett értékes Longines ranglistapontokért is versenyeztek a lovasok, és ebben a kategóriában ifj. Szabó Gábor az ötödik helyen végzett Secrettel.