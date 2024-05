Május beköszöntével sokaknak okoz fejtörést, hogy milyen ajándékot adjanak ballagásra, ami nem is csoda, hiszen napjainkban már a fiataloknak konkrét elképzeléseik vannak azzal kapcsolatban, hogy

milyen meglepetést szeretnének kapni. A napokban utánajártunk annak, hogy manapság hogyan gondolkodnak az emberek a témában, illetve néhány debreceni üzletbe is benéztünk, hogy némi támpontot kapjunk. Mint kiderült, a borítékkal most sem lehet mellé lőni, ha ballagási ajándékban gondolkodunk, főleg akkor, ha több címletet is rejt: de vajon mennyi az annyi?

Utánajártunk, milyen ballagási ajándékokban gondolkodnak Debrecenben

Forrás: Czinege Melinda

Kellékeket is vásárolnak ballagási ajándéknak

Betértünk egy kellékes boltba a Kálvin téren, ahol Juhász Alexa eladó fogadott minket, majd miután kimondtuk, hogy ballagási témában tennénk fel néhány kérdést, máris hozott nekünk megannyi léggömböt, poharat, bögrét, amikről természetesen nem hiányozhattak a „gratulálunk” és a "ballagásodra" szavak. – Imádják a rokonok, barátok ezeket a termékeket, de a léggömbökből adjuk el ilyenkor a legtöbbet. A virágcsokrokba elhelyezhető pálcikák is kelendőek, amiken egy-egy jókívánság olvasható – jegyezte meg az eladó, aki azt is megosztotta velünk, 2024-ben az sem meglepő, ha a lufik készpénzt rejtenek. Juhász Alexa kiemelte, sokan kérik azt tőlük, hogy néhány tízezer forintot helyezzenek el a léggömbökben, így ha azok leengednek, vagy kilyukasztják őket, „árasszák magukból” az értékes címleteket.

Ha partikelléket vásárolnak nálunk, akkor rendszerint szóba kerül, milyen ajándékot adjunk ballagásra, vagy egyáltalán mivel illik ilyenkor meglepni a ballagó diákot, és legtöbbször a készpénzre esik a választás, többnyire ezt gondolják a legjobb ajándéknak a szülők, nagyszülők, rokonok és barátok. Összegekről is szoktunk beszélni, és általában néhány tízezer forintban gondolkodnak a rokonok, ami szerintem egy olyan összeg, amit ma már oda »kell« adni

– válaszolt, amikor arról kérdeztük, milyen ajándékot adjunk ballagásra.

Guba Emese megmutatta, milyen eszközöket vásárolnak ajándékba ballagásra

Forrás: Czinege Melinda

Telefon vagy laptop? Tudatosak a mai fiatalok

Igen ám, de felvetődik a kérdés, milyen tárgyi ajándékban gondolkodjunk akkor, ha kicsit személyesebb ajándékkal szeretnénk kedveskedni, nem pénzt szeretnénk adni az ünnepeltnek. Guba Emese, a Dósa nádor téri telefonbolt eladója a Haon kérdésére elmondta, a karácsonyi időszak, dömping után a május és a június az a hónap, amikor a legtöbben megfordulnak az üzletükben. – Minden évben tapasztalható, hogy a ballagások közeledtével sokan készülékeket vásárolnak, legyen az telefon, laptop stb. Ezekben leginkább azért is gondolkodnak, mert szeretnék a ballagó jövőjét, továbbtanulását azzal segíteni, hogy legyen neki olyan eszköze, amivel a mai különböző platformok, alkalmazások a legkönnyebben, leggyorsabban elérhetőek legyenek. Nyilvánvalóan nem mindegy, hogy szülő, nagyszülő, vagy távoli rokon tér be hozzánk, nem mindenki hagy nálunk nagy összeget, azonban olyan vásárló is van, aki mélyen a zsebébe nyúl, és több százezer forintért vásárol nálunk. Sokan konkrét elképzeléssel jönnek, azért egy 18-19 éves fiatal már tudja, milyen telefont, laptopot szeretne magának, és ezt általában nem tartják magukban, szívesen megosztják a rokonokkal, éppen milyen márkájú, tudású eszközt szeretnének – fogalmazott Guba Emese. Hozzátette, a ballagások után néhány nappal sokan tokot, fóliát vásárolnak, ezeknek a kiválasztását a családtagok már az ünnepeltre bízzák, hogy a saját ízlésének megfelelő kiegészítőt válasszon magának.

Az ékszerek is népszerűek

Azt már tudjuk, ha készpénzt, vagy elektronikai eszközt ajándékozunk ballagásra, akkor úgy néz ki, nem okozunk csalódást a diáknak, azonban több járókelőtől is kértünk tanácsot Debrecen belvárosában, akiknek a többsége úgy véli, ilyenkor a legjobb az, ha ékszert vásárolunk. Már csak azért is, mert az örökre arra fogja emlékeztetni a fiatalt, hogy az életében befejeződött egy fejezet, ami után már csak rajta múlik, mivel kezd azzal a tudással, amit a középiskolában szerzett. Kukucska Csilla, az egyik Piac utcai ékszerbolt üzletvezetője kifejtette, náluk nagyon gyakori a ballagásra való vásárlás a szülők, nagyszülők kifejezetten szeretnek nyakláncot, karkötőt vásárolni ballagásra.

– Most zárul le az ünnepi akciónk, ugyanis április 25-étől egészen 30-áig 30 százalékos kedvezményt hirdettünk a ballagások miatt, ezzel is szerettünk volna kedvezni a vásárlóinknak. Ilyenkor az ezüst szettjeinket viszik a legtöbben, nyakláncot és fülbevalót, de ugyanúgy felkapottak ilyenkor az arany ékszereink, nyilván attól függ, a vevő mennyit szán rá. Sokan érdeklődnek medálok iránt, viszont most talán a legtrendibbek a piercingek, ezeket a fiatalok nagyon szeretik. Nyilvánvalóan vannak 5 ezer forintos termékeink is, hogy azok is meg tudják lepni szeretteiket, akik azért nem akarnak sok pénzt a boltban hagyni, de egyáltalán nem kirívó az sem, hogy valaki akár 300 ezret fizet ki az ékszerért, vagy egyéb kiegészítőért – emelte ki.

Ékszerekből is van választék

Forrás: Czinege Melinda

Kovács Józsefné és Milánik Zoltánné megosztotta velünk, ők a borítékra esküsznek, persze nem az üresre. Szerintük ha valaki nyolcadikos, vagy középiskolai ballagásra ad 20-30 ezer forintot, az teljesen korrekt, diplomaosztóra kicsit többet gondolnak, ott már nem árt akár 40-50 ezer forintban gondolkodni. Egy biztos, az világossá vált, hogy az emberek nem fukarkodnak, ha ballagási ajándékról van szó, és az is kiderült, a készpénz és a tárgyi dolgok is beválnak, egyszerűen jó tudni, mire vágyik a ballagó fiatal.