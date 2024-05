Az emberek nagyon megnézik, ha valami 100 forinttal olcsóbb, sőt, mondják is egymásnak, hogy hova (ne) menjenek

– hangsúlyozta. Természetesen a cseresznyéről is kérdeztük. Megtudtuk, körülbelül két hét múlva érkezik többfajta, a jelenlegiek között is van magyar, de egyelőre a kisebb szemű termésből. 1400-1600 forint körül alakulnak az árak, bár amint továbbmentünk, találtunk 2000 forint körül is.

Nem hagytuk volna el a piac területét úgy, hogy vásárlói véleményt ne hallottunk volna, s miközben a cseresznyéket nézegettük, egy szépkorú hölgy, Gabi mellé léptünk oda, aki bőszen válogatott a termékek között. Kíváncsiak voltunk, hogy milyen sűrűn jár a piacra gyümölcsért, és mi tart fontosabbnak: az árat vagy a minőséget.

Gyakran szoktam, mert nagyon szeretjük a gyümölcsöt. Emellett télire is szeretnék elrakni epret és köszmétét is. Szeretem a hazai terméket, és csak azért, mert alacsonyabb valaminek az ára, nem veszem meg, főleg, ha látom, hogy van, aminek jobb a minősége. Persze, azt is figyelembe kell venni, hogy kinek mennyi a nyugdíja

– mondta.