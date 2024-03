Igencsak mozgalmas hónapokon van túl Lovas Zoltán, a SpeedWolf Debrecen 15 éves salakmotorosának nem jelentett holt idényt a tél, rengeteget tréningezett, mindössze a versenyek maradtak ki az életéből.

– December elején kezdtem meg a téli alapozást, hetente kétszer jártam a Tabaka Józsi által tartott speedwolfos edzésekre a Perényi Pál Salakmotor Stadion különtermébe, illetve személyi edzővel készültem konditeremben, valamint eljártam futni. De ami igazán élvezetes volt, a hétvégi motorozások, amit majdnem egészen márciusig csináltunk!

A házunk melletti szántóföldön kialakítottunk egy pályát, ahol óriási csatákat vívtunk az unokatestvéremmel, ő egy krosszmotor, én pedig egy pitbike nyergében harcoltunk egymás ellen. Nagyon szórakoztató volt, ráadásul jó erőnlétet adott a test test elleni küzdelem.

– Emellett január közepén volt alkalmam jégmotorozni Újfehértón. Bevallom, kicsit izgultam előtte, mert egy 500 köbcentis géppel mentem a jégre, de feleslegesen idegeskedtem, mert már az első körben úgy ültem a motoron, mint tavaly a versenyszezon alatt. Március legelején – szintén egy 500-as géppel – visszatérhettem az oválra. Sajnos a vasadi gyakorlás során az időjárás nem volt mellettünk, a sok eső miatt nagyon sáros volt a pálya, az első kerekem többet volt a levegőben, mint a salakon. Ezután Debrecenben kétszer edzettem, ezek a gyakorlások már valóban hasznos tréningek voltak; bebizonyosodott, hogy egyáltalán nem szoktam el sem a motorozástól, sem a sebességtől a télen – mondta Lovas Zoltán, aki kitért arra az edzésre, amikor a Cellfast Wilki Krosno gyakorlásán vehetett részt.

Krosnói sansz

– A lengyel csapat debreceni edzőtáborozása során lehetőséget kaptam a motorozásra. A Farkasok vezetőedzője, Ireneusz Kwieciński rengeteget segített, sokat beszélgettünk, elmondta a véleményét, számos értékes tanáccsal látott el a tréning alatt. És ami ennél is fontosabb, úgy váltunk el, hogy folytatjuk a közös munkát, április közepétől bármikor szívesen lát a Wilki krosnói edzésein.

A fiatal debreceni versenyző és Ireneusz Kwieciński, a lengyel tréner

Forrás: Boros Norbert

Talán mondanom sem kell, ez mekkora lehetőség a számomra, hiszen amíg itthon nincs olyan 250-es motoros, akivel együtt edzhetnék, addig Krosnóban kilencen versenyeznek ebben a kategóriában.

– Sosem titkoltam, hogy abban látom a legnagyobb esélyt a fejlődésemre, ha kikerülök egy lengyel csapathoz, hiszen ott tudok igazán tanulni, értékes tapasztalatokat szerezni. Krosno egy magasan jegyzett alakulat, így jó helyre kerülhetek, próbálok élni a lehetőséggel! – fogalmazott a tehetség.

250 vagy 500?

Lovas Zoltán különleges idény elé néz, ugyanis ez lesz az utolsó szezonja a 250 köbcentis kategóriában, a szabályok értelmében (mivel idén októberben tölti be a 16. életévét) jövőre már az 500-asok között kell bizonyítania.

– Elgondolkoztunk, mi lenne a legideálisabb számomra, a 250-es vagy az 500-as motorozást erőltetni ebben a szezonban? Mivel ez az utolsó idényem a kisebb kategóriában, ahol világversenyek várnak rám, ezt fogjuk előtérbe helyezni. Mint említettem, a szezon legelején 500-assal mentem, ami nem okozott problémát, sőt rendkívül élveztem a nagyobb motort. Utána viszont elkészültek a 250-es blokkjaim, s a motortesztelés során kiderült, a váltás összezavart kissé, mivel az 500-as másként viselkedett alattam, hiszen erősebb, gyorsabb volt.

Komoly ambíciókkal vág neki a következő szezonnak

Forrás: Boros Norbert

Úgy döntöttünk, amíg le nem tudom a világversenyeken való szereplést, addig a 250-esre koncentrálunk, utána jöhet a nagy gép – árulta el az ifjú titán, majd kitért a 2024-es tervekre.

Döntős célok

– Számomra a szezon csúcspontja mindenképpen a július 6-án és 7-én, Debrecenben megrendezendő ifjúsági egyéni Európa-bajnokság lesz, ahol hazai környezetben bizonyíthatok. A célom az, hogy a szombati elődöntőből minél több pontot gyűjtve bejussak a vasárnapi fináléba. A szabályok értelmében a rendező mindenképpen indít versenyzőt a döntőben, de én nem úgy akarok finalista lenni, mint tavaly a lett srác Rigában, aki az én káromra kapott szabadkártyát. A Eb előtt lesz a világbajnoki elődöntő, amit a németországi Teterowban rendeznek június 22-én. Még nem versenyeztem ott, ennek ellenére azt érzem, muszáj kiharcolnom a továbbjutást, ott kell lennem a lengyelországi Gorzówban, ahol a finálét, azaz az SGP3-at rendezik június 28-án.

Röviden azt mondhatom: mindkét világverseny döntőjében ott kell lennem, mert utolsó évesként nem lesz több lehetőségem bizonyítani ebben a korosztályban

– mondta.

Krskói kezdés

A debreceni salakos „tűkön ül”, izgatottan várja, hogy újra megmérettessen. – Már nagyon versenyeznék, alig várom, hogy ismét startszalaghoz álljak! A visszaszámlálás megkezdődött, az idei első viadalom április 7-én, a szlovéniai Krskóban lesz, a cseh-szlovén bajnokság első fordulójában. Izgatott vagyok amiatt is, hogy ott végre versenykörülmények között kiderül, valóban olyan jók-e a motorjaim, mint ahogy gondoljuk. De bevallom, nemcsak a motorozás, hanem a barátok is hiányoznak, hiszen jó pár riválisommal igazi haveri viszonyba kerültem, s ősz óta nem találkoztunk, így lesz mit bepótolnunk. Viszont a barátságot nem visszük be a pályára, ott mindenki győzni akar! – mondta mosolyogva Lovas Zoltán.