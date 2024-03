A Cellfast Wilki Krosno csapata alig hagyta el Debrecent, máris egy új gárda vette birtokba a Perényi Pál Salakmotor Stadiont: hétfőtől szerdáig a dán válogatott edzőtáborozik a Hajdúságban. Bevált taktikán ne változtass – gondolhatta Nicki Pedersen, a skandinávok szövetségi edzője, ugyanis az elmúlt évhez hasonlóan idén is a Gázvezeték utcai arénába vezényelte a legkiválóbb dán vaspapucsosokat.

A „dán dinamitok” népes táborában a jelen és a jövő egyaránt képviselteti magát. A Grand Prix-menő, háromszoros egyéni Európa-bajnok Mikkel Michelsen, valamint a GP nagydíj-győztes, Anders Thomsen mellett az új generáció képviselői, Mads Hansen, Benjamin Basso, Jesper Knudsen, Villads Nagel, Mikkel Andersen, William Drejer, Bastian Pedersen, illetve Nicolai Heiselberg is megkezdték a gyakorlást hétfő délelőtt.

A háromszoros egyéni Európa-bajnok Mikkel Michelsen

Forrás: Boros Norbert

Anya és apák szerelnek

A házigazda SpeedWolf Debrecen illetékesei mindent elkövettek, hogy a legideálisabb körülmények között motorozhassanak Hamlet késői utódai, még közvetlenül az edzés előtt is munkagépek járták a salakovált. De amíg a salakszórók nem mentek be a pályára, a depó is szolgált sok érdekességgel.

A jelen és a jövő sztárjai mellett a múlt kiválóságaival is találkozhattunk a boxokban: Brian Andersen és Ronni Pedersen egyaránt a fia szerelőként vesz részt a debreceni gyakorláson. Érdemes tudni, hogy Bastian Pedersen nemcsak az édesapja, Ronni révén kapcsolódik a sportághoz, ugyanis ő Nicki Pedersen unokaöccse.

Ahhoz már kezdünk hozzászokni, hogy női versenyzőket láthatunk az oválon, viszont hölgy szerelővel ennél kevesebbszer találkozhattunk. Most ez is megtörtént, mivel William Drejer édesanyja, Kirsti Axelsen Drejer egyedül segíti fiát a technikai dolgok megoldásában.

Pedersenre még várni kell

A szurkolók természetesen Michelsen és Thomsen motorozását várták a legjobban, amit meg is kaptak a délelőtt folyamán. A legnagyobb sztár, Nicki Pedersen ezen a napon még nem ült motorra, viszont a versenygépei már megismerkedtek a debreceni salakkal, ugyanis Thomsen „bemotorozta” a háromszoros egyéni világbajnok GM-jeit.