Megkezdődött a salakmotoros előszezon a Perényi Pál Salakmotor Stadionban, szerdától péntekig a lengyel második vonalban szereplő Cellfast Wilki Krosno gárdája bérelte ki a debreceni Gázvezeték utcai létesítményt. Nagy feltűnést keltett a szurkolók körében, hogy az edzőtáborozás során csatlakozott a Farkasokhoz az az Andzejs Lebedevs, aki tavaly még csapatkapitánya volt a gárdának, viszont a szezont követően az Unia Leszno együtteséhez szerződött. A 29 esztendős korábbi egyéni Európa-bajnok a pénteki gyakorlást követően állt rendelkezésünkre.

Számos alkalommal járt már Debrecenben, de most először érkezett Grand Prix-s versenyzőként. Milyen érzés GP-s résztvevőként visszatérni a cívisvárosba?

Semmi különleges, ugyanaz a srác maradtam, aki voltam. Valóban nagyon sokszor jártam Debrecenben, már juniorként is motoroztam itt.

Szerencsére rendre nagyon jó eredményeket értem el, tíz versenyből nagyjából hétszer sikeres voltam. Leszámítva a valódi hazai pályámat, azaz a daugavpilsi ovált, Debrecenre úgy tekintek, mintha hazai környezetben versenyeznék. Amellett, hogy rendkívül fekszik nekem ez a pálya, mindig hallom, illetve érzem a szurkolók szeretetét.

Kérdezni is akartam, hogy mennyit érez abból, hogy a debreceni publikum számára igazi közönségkedvenccé vált az évek alatt?

Mindig érzem a nézők támogatását. Nem véletlen, hogy a kvalifikációs fordulók során, ha választani lehetett, akkor mindig Debrecenben indultam, mert tudtam, hogy a közönségtől megkapom a kellő buzdítást.

Máshoz nem fogható az a szeretet, ami Debrecenben körülvesz; úgy érzem magam Debrecenben, mint hal a vízben.

Az idei szezonban állandó Grand Prix-s résztvevő, ennek ellenére tervezi, hogy elindul a GP-kvalifikációs sorozaton?

Igen, elindulok. S mivel én vagyok a lett válogatottban az első számú pilóta, így én választhatok először helyszínt. Nem árulok el vele nagy titkot, hogy Debrecenben akarok indulni a május 20-ai Grand Prix-kvalifikációs fordulón. Talán nem meglepetés az sem, hogy amikor megláttam az egyéni Európa-bajnokság versenynaptárát, akkor nagyon megörültem, hogy a SEC-döntő első fordulójának Debrecen ad otthont. Biztos vagyok benne, hogy egy remek hangulatú, nagyszerű versenyt láthatnak majd a nézők, bízom benne, hogy ismét sikeres tudok lenni.

A versenyző rendre megörvendezteti a közönséget

Forrás: Boros Norbert

A lengyel Dominik Kubera – aki idén szintén először lesz állandó tagja a Grand Prix mezőnyének – azt nyilatkozta, hogy másfélszer nagyobb költségvetéssel számol a tavalyi évhez képest. Mire számít, az ön kiadásai is így megnőnek amiatt, hogy bekerült a legjobb pilóták versenysorozatába?

Száz százalékig egyetértek Kuberával. Sokkal nagyobb befektetést kell eszközölnöm erre az idényre, mivel több motort kell csatasorba állítanom, megnő az utazásaim és a szállodafoglalásaim száma is, hogy csak pár dolgot említsek – ráadásul ezeket a dolgokat előre kell kifizetnem. Emellett például magasabb szintre kell emelnem a kommunikációt a szurkolóim felé.

Eddig a marketing kiadások helyett inkább új kuplungot vettem, de ezen is változtatnom kell. Többet kell adnom a szurkolóknak, nem elég a show-t csinálni a pályán, szükséges a kapcsolattartás a rajongókkal.

Szerencsére a régi támogatóim mellettem állnak; megnézték, hogy a tavalyi büdzsémhez képest mennyit változnak a kiadásaim idén, s ezt is figyelembe vették, amikor megegyeztünk a szponzorációról. Ráadásul sikerült új támogatókat találnom, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy nekivágjak egy Grand Prix-s szezonnak.

A közösségi média felületein azt láthatjuk, hogy az eddiginél több lett szponzora lett. Ezt a sikert minek tulajdonítja, annak, hogy hazája legjobb salakmotorosaként bekerült a világ legjobbjai közé, vagy az is szerepet játszik, hogy Lettország fővárosában, Rigában rendeznek Grand Prix fordulót?

Valóban több lett támogatót tudhatok a csapatunk mögött. Érdekes, hogy azok a cégek, akiket pár éve megkerestem, de vissza sem hívtak, vagy elutasítottak, most ők jelentkeztek nálam. Biztos vagyok benne, hogy a rigai Grand Prix-nagydíj rengeteget segített nekem is. Riga egy nagy város, de korábban az emberek többsége nem is tudta, hogy ott működik a speedway, viszont a GP-forduló rámutatott a salakmotorozásban rejlő lehetőségekre. A Grand Prix-nak, illetve a nagy marketingnek köszönhetően a rigaiak is megtudták, hogy van salakmotorozás a városban, s kifejezetten nagy lett az érdeklődés a sportágunk iránt. Így már nemcsak Daugavpilsben, hanem Rigában is népszerűvé vált a salakmotorsport.

Egy érdekes sztori a közelmúltból: a lettországi jurmalai tengerparton nyaraltunk, és megismerkedtem egy férfival. Szóba került, hogy profi salakmotorversenyző vagyok, erre ő: „ismerem a sportágat, sőt Lebedevset is”. Ekkor bemutatkoztam, hogy én vagyok Lebedevs! Ez is azt bizonyítja, hogy egyre több lett ismeri meg a sportágunkat, s ha velem nem is, a nevemmel már találkozott.

Biztosan elgondolkozott már azon, hogy milyen célokkal vág neki a Grand Prix-szériának. Milyen eredménnyel lenne elégedett a szezon végén?

Amennyiben a legjobb nyolc között lennék, az már nagyon jó eredmény lenne, ha előkelőbb helyen végeznék, az még jobban megerősítene abban, hogy valóban a legjobbak között van a helyem. Amikor elkezdtem salakmotorozni, két nagy célom volt, az egyik (mint mindenki másnak), hogy világbajnok legyek, a másik vágyam pedig az volt, hogy a legjobb lett salakmotorossá váljak. Ezeket a célokat csak lépésről lépésre lehet elérni. Az egyik célomat már teljesítettem, hiszen a hazám legjobb versenyzője vagyok, de a másik vágyamért, ami az eddigiekhez képest egy hatalmas ugrás, azért tovább kell dolgoznom. Még fiatalnak tartom magam, és a Grand Prix-ba kerüléssel teljesült egy kis lépés, amivel közelebb kerültem a világbajnoki álmomhoz.

A 29 esztendős korábbi egyéni Európa-bajnok a pénteki gyakorlást követően állt rendelkezésünkre

Forrás: Boros Norbert

Az idei szezonban az az elsődleges célom, hogy élvezzem a versenyzést az első fordulótól az utolsóig, illetve bizonyítsam, helyem van a világ legjobb salakmotorosai között. Imádom ezt a sportot, azért pedig különösen hálás vagyok, hogy ez lehet a munkám.

A Cellfast Wilki Krosno alakulatával edzőtáborozott Debrecenben, azzal a gárdával, amelynek tavaly csapatkapitánya volt. Mennyire volt nehéz elhagyni a Farkasokat három év után?

Krosnónak mindig helye lesz a szívemben, de ez a profi liga, itt elkerülhetetlenek a változások. A Wilki tavaly kiesett az ekstraligából, viszont én mindenképpen a legfelső osztályban akartam versenyezni, s ezt megértette és elfogadta a krosnói klubvezetés. Szabad kezet adtak a döntésben, erővel nem akartak visszatartani. Három év alatt mélyebb lett a kapcsolatom a klubbal, sokkal több, mint egy üzleti együttműködés. Sőt, annak ellenére, hogy az Unia Leszno gárdájához szerződtem, megmaradt több krosnói szponzorom is. Az, hogy most a Wilkivel készülhettem a szezonra, jó példa arra, hogy senki sem haragudott meg rám, mindenkivel jó kapcsolatban maradtam.