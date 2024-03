Most már visszavonhatatlanul itt a tavasz, aminek az egyik jele, hogy kinyílnak a Gázvezeték utcai salakstadion kapui, s lényegében egymásnak adják a kilincset a nemzetközi viszonylatban is magasan jegyzet vaspapucsosok. Március 6-án, szerdán kezdődik az úgynevezett előszezon, ami során több csapat is a cívisvárosban kezdi meg a motoros felkészülését a 2024-es idényre.

Nicki Pedersen

Forrás: Boros Norbert

Milík, Bergé, Seifert-Salk

Az idei év első fecskéi a krosnói Farkasok, azaz a Cellfast Wilki Krosno gárdája lesz. A lengyel Metalkas 2. Ekstraligában szereplő csapat március 6-tól három napon át edzőtáborozik a Perényi Pál Salakmotor Stadionban. A tervek szerint a komplett alakulattal érkezik a Wilki: a cseh Vacláv Milík, a francia Dimitri Bergé, a dán Jonas Seifert-Salk, valamint a lengyel Norbert Krakowiak, Patryk Wojdyło, Szymon Bańdur és Piotr Świercz is motorra ül a cívisvárosban. A krosnói csapatvezetés jelezte, a csapatkapitányuk, Milík csütörtökig marad Debrecenben, ugyanis pénteken már Angliába kell utaznia szigetországi elfoglaltsága miatt.

– Idén úgy döntöttünk, nem megyünk téli táborba, mert annyira bonyolult a játékosaink naptára, hogy nehéz lett volna összehozni valamennyi versenyzőnk számára. Ezért azt a lehetőséget választottuk, hogy a teljes csapattal három napra Debrecenbe utazunk edzőtáborba az előszezonban. Az ott bérelt pályát fogjuk használni, és ez lesz az idényre való felkészülési folyamat kezdete – mondta Michal Finfa, a klub ügyvezetője az Ekstraliga.pl-nek adott interjújában. – Néhány hónapja az egész csapat (beleértve az új játékosokat is) teszteken esett át, amelyeket össze kell vetni a jelenlegi állapotokkal.

A csapat egy nappal korábban, március 5-én gyűlik össze Krosnóban, és teljesítményteszteken veszünk részt, hogy összehasonlítsuk játékosaink felkészültségét a felkészülési időszak kezdetével.

Csak ezután indulunk Magyarországra, ahol remélem az időjárás kegyes lesz hozzánk.

Benjamin Basso

Forrás: Boros Norbert-archív

Michelsen, Thomsen, Pedersen

A krosnóiak pénteken tréningeznek utoljára, de nem kell sokat várni az újabb vendégekre: március 11-től 13-ig, azaz hétfőtől szerdáig – az elmúlt évhez hasonlóan – a dán válogatott „lakja be” a debreceni stadiont.

A szövetségi edző, Nicki Pedersen vezetésével tíz salakszóró képviseli a „dán dinamitokat”, köztük a Grand Prix-menő, háromszoros egyéni Európa-bajnok Mikkel Michelsen, valamint a GP nagydíj-győztes, Anders Thomsen. A két „nagyágyú” mellett az új generáció képviselői, Andreas Lyager, Mads Hansen, Benjamin Basso, Jesper Knudsen, Villads Nagel, Mikkel Andersen, William Drejer, illetve Nicolai Heiselberg gyakorol majd a Perényi Pál Salakmotor Stadionban. Érdemes tudni, hogy Michelsen, Lyager és Hansen keddig élvezi a debreceni vendégszeretetet. Minden jel arra mutat, hogy a válogatott szakmai vezetője, a háromszoros egyéni világbajnok Nicki Pedersen is tréningezik majd Debrecenben.

Fontos tudnivaló, hogy a krosnóiak és a dán válogatott edzései minden nap 10 órától 16 óráig tartanak, a nézők számára 12 órától lesz kapunyitás, s ingyen tekinthetik meg a tréningeket.

Andreas Lyager

Forrás: Boros Norbert-archív

Nemzetközi nyílt edzés

A dán válogatott felkészülését követően nemzeti ünnepünkön, március 15-én, pénteken, valamint 16-án, szombaton nemzetközi nyílt tréninget szervez a SpeedWolf Debrecen, az eddigi visszajelzések alapján Lengyelországból és Dániából is várhatók salakmotorosok.

A tervek szerint ezeken az edzéseken már magyar versenyzők is tesztelik motorjukat és a pályát.

A következő hétre is van érdeklő a debreceni salakos oválra, március 18-ától három napon keresztül egy, a lengyel ekstraligában szereplő csapat lehet a cívisváros vendége.

Az edzőtábor kimenetele nagyban függ az időjárástól, ugyanis, ha a saját pályájuk motorozásra alkalmas lesz, akkor hazai környezetben készülnek a közelgő szezonstartra, s nem utaznak a Hajdúságba.

A világsztárok után a hónap utolsó hétvégéjén, március 29-én, nagypénteken a magyar amatőr motorosok, hobbisták vehetik birtokba a salakstadion oválpályáját.