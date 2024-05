A DEAC jégkorongcsapatánál április végéig még zajlottak az edzések, igaz, a külföldiek többsége hazament a bajnokság vége után. A szakmai stáb közben már a 2024-2025-ös szezon keretén dolgozott, és jelenleg is dolgozik. A leendő játékosok keresése, az egyeztetések, tárgyalások folyamatban vannak, a távozók listája azonban már összeállt – számolt be róla a deac.hu.

Mint írják, a következő idényben több játékost sem láthatunk már DEAC-mezben: Niks Krollis, Nyikita Usnyev, Anton Vasziljev, Kamil Mingazov, Anton Jeliszejenko és Gregor Koblar. A külföldiek mellett távozik még három magyar hokis is: Sándor Bence, Hári Norbert és öt idény után Mazzag Dániel is. Posztjukban megjegyzik azt is, elképzelhető, hogy őket még további játékosok követik, ez függ attól, hogyan alakul a keret kialakítása.