A lassan centenáriumához közelítő fürdőkomplexum a hagyományoknak megfelelően, az idei évben is színes programokkal és sztárfellépőkkel indította el hivatalosan is a strandszezont. A turisták mellett a város lakóit is szép számmal vonzották a programok, így már kora délután borítékolható volt, estére fergeteges buli kerekedhet majd.

A tengerparti hajószínpadnál 18 órától elsőként a Fésűs Nelly, Détár Enikő, és Ladinek Judit alapozta meg a hangulatot, majd Krisz Rudi koncertje tette fel az i-re azt a bizonyos pontot. Az est további részében előbb Deniz és Orsovai Reni szolgáltatták a talpalávalót, majd DJ Jaminával éjszakába nyúló buli vette kezdetét.

A legjobb pillanatokról fotósorozat is készült