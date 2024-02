Nem mindennapi eseménynek, igazi sporttörténelmi csemegének lehetnek részesei mindazok, akik június 8-án, szombaton kilátogatnak a debreceni Perényi Pál Salakmotor Stadionba, ugyanis ekkor rendezik a SEC (Speedway Euro Championship), azaz az egyéni Európa-bajnokság négyfordulós döntőjének első viadalát. Ez a megmérettetés azért számít kuriózumnak, mert ilyen versenyt még nem rendeztek korábban Magyarországon.

A SEC egy más világ

A salakmotoros egyéni Eb története 2001-ig nyúlik vissza, a Nemzetközi Motorsport Szövetség (FIM) ekkor hívta életre a kontinens versenyzői számára kiírt sorozatot. Az Eb-k sorában az igazi áttörést a 2013-as idény hozta, amikor egy promóter, a One Sport vette kezébe a döntő lebonyolítását, a küzdelemsorozatot elnevezte SEC-nek, s az egynapos finálék helyett négyfordulós széria döntött a bajnoki címről. Az új promóter az első idényben olyan sztárokat „igazolt” a küzdelemsorozatba, mint a lengyel Tomasz Gollob, a dán Nicki Pedersen, az orosz Emil Sajfutdinow, a brit Tai Woffinden, vagy éppen a szlovák Martin Vaculik, aki végül megnyerte a dicső címet. A SEC azóta is gondosan ügyel arra, hogy színvonalas küzdelmeket láthasson a nagyérdemű, ennek köszönhetően olyan világsztárok hódították el a kontinensbajnoknak járó trófeát, mint a már említett Sajfutdinow és Pedersen mellett, mint a lett Andzejs Lebedevs, illetve a dán Leon Madsen és Mikkel Michelsen. Érdekesség, hogy a két dán igazi SEC-specialistának számít, ugyanis Michelsen háromszor (2019, 2021 , 2023), míg Madsen kétszer (2018, 2022) állhatott a dobogó legfelső fokára a sorozat végén.

Az európai csúcson

Ezen tények figyelembevételével óriási megtiszteltetés és elismerés, hogy a One Sport vezetése Debrecennek szavazott bizalmat a 2024-es sorozat nyitófordulójának megrendezésére. Ezzel a versennyel sporttörténelmet ír a viadalt szervező SpeedWolf Debrecen gárdája, ugyanis a SEC 11 éves történetében még soha nem rendeztek finálét Magyarországon. – Az újkori speedway történetében, azaz az ezredforduló óta nem rendeztek hazánkban ilyen rangos salakmotorversenyt, sőt azt mondhatom, hogy korábban sem volt túl sok ilyen volumenű megmérettetés. Éppen ezért azt érezzük, sikeres volt az a munka, amit több mint öt véve a debreceni salakmotorozásba fektettünk – kezdte Baráth Norbert, a SpeedWolf Debrecen első embere. –Csapatunk, a SpeedWolf Debrecen 2019-ben kapott lehetőséget arra, hogy a város tulajdonában lévő stadiont üzemeltesse. Amikor belevágtunk a munkába, nem titkoltan azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy pár év elteltével Debrecen újra részese legyen a nemzetközi salakmotorsport vérkeringésének. A nemzetközi viadalok megrendezését követően 2021-ben páros Európa-bajnoki elődöntőnek, majd 2022-ben és 2023-ban Grand Prix-selejtezőnek, valamint SEC-selejtezőnek adott otthont a Perényi Pál Salakmotor Stadion. Büszkék vagyunk rá, hogy a világversenyeket kellő profizmussal és magas színvonalon tudtuk megrendezni, így nyílhatott lehetőség arra, hogy a One Sport ránk bízza a 2024-es SEC-döntő első fordulóját. Örömteli tény, hogy 2024-ben a SEC-döntő mellett, Grand Prix-kvalifikációnak, SEC-selejtezőnek, a 250 ccm-es ifjúsági Európa-bajnokság két elődöntőjének és a fináléjának, a Debrecen Nagydíjnak, illetve a flat track világbajnokság utolsó, döntő fordulójának adhat otthont Debrecen.

Ki kell emelnem, hogy ez a siker nem jöhetett volna létre a szurkolóink nélkül, akik versenyről versenyre megtöltik a lelátókat, különleges hangulatot biztosítva a rendezvényeknek. Mivel Magyarországon még soha nem rendeztek SEC-döntőt, így bízunk benne, hogy ez a sporttörténelmi esemény hatással lesz a sportág fejlődésére hazánkban! Izgatottan várjuk a kontinens legjobb salakmotorosainak debreceni csatáját, bízva abban, hogy mindenki elégedetten távozik a versenyt követően a Perényi Pál Salakmotor Stadionból

– nyilatkozta Baráth Norbert.

Öt kedvelt világsztár

Az már most előre garantálható, hogy igazi sztárparádét láthat a közönség a cívisvárosban június 8-án, ugyanis a tavalyi kiírás első öt helyezettje biztosan résztvevője lesz az idei sorozatnak is, így a címvédő Mikkel Michelsen, Leon Madsen, a lengyel Janusz Kolodziej és Patryk Dudek, valamint Andzejs Lebedevs starthoz áll a Perényi Pál Salakmotor Stadionban.

(Érdekesség, hogy Michelsen, Madsen és Lebedevs a Grand Prix-ban is állandó versenyzők lesznek.). A SEC mezőnye a következőképpen alakul ki: négy selejtezőt rendeznek, ahonnan a legjobb 4-4 pilóta jut be a challenge-be, ahonnan az első öt pilóta kvalifikálja magát a finálékba. Az így kialakult 10 fős mezőnyhöz még öt olyan vaspapucsos csatlakozik, akik állandó indulási jogot kapnak a One Sporttól, illetve helyszínenként egy-egy szabadkártyással lesz teljes a létszám. Az idei sorozatban Debrecent követően a lengyelországi Grudziadzban (július 20.), a németországi Güstrowban (augusztus 24.) és a szintén lengyelországi Chorzówban (szeptember 21.) rendezik a finálékat.

Igazán különlegessé vált így a magyar versenynaptár, hiszen a SEC-döntő mellett az egyik SEC-selejtezőnek is otthont ad a Perényi Pál Salakmotor Stadion.