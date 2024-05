Élőzene mellett rotyogtak a bográcsokban az ételek május elsején a Hajdúböszörményhez tartozó Zrínyi szőlőskertben, ahol lelkes gazdák egy elfeledett hagyományt, közösségi programot élesztettek újra: a Zöldgyűlést.

A Zöldgyűlés a szőlőskerti közösségek jeles napja

Forrás: Matey István

A hajdúböszörményi kertkultúra, a szőlőskertek története egészen az 1700-as évek első felére nyúlik vissza, ekkor indultak a telepítések a löszös, homokos talajú területeken, védve a település környékét jellemző értékes, fekete termőföldeket. Erről Nagy Zsolt, a Hajdúsági Múzeum történésze mesélt a Zöldgyűlésen, aki hozzátette, hogy a gyűlésnek helyet adó Zrínyi szőlőskert az utolsók egyike volt, amelyet 1907 körül telepítettek. Megtudtuk, Hajdúböszörmény környékén egykoron 18-20 szőlőskert volt fellelhető, mára csak néhány olyan terület maradt, amely nemcsak nevében őrzi egykori funkcióját, hanem valós szőlőtermesztés zajlik egy-egy portán. Annak ellenére, hogy 1894 és 1949 között hegyközségbe szerveződve működtek a böszörményi szőlőskertek, továbbá a nagy filoxéra-járvány idején bizonyítottak az itt található szőlőskertek, mivel a nagy kvarctartalmú homokos talaj immunissá tette az itteni növényeket a betegségtől. Ebben az időben fel is értékelődtek a hajdúsági szőlők, szőlészetek.

Egy 1935-ös levéltári másolat, amelyen a hajdúböszörményi szőlőskertek láthatóak

Forrás: Matey István



Mi is az a Zöldgyűlés?

Erről már a kerttulajdonosokkal, a Zöldgyűlés kezdeményezőivel beszélgettünk, akik egyetértettek abban, hogy legalább húsz éve nem volt ilyen összejövetel Hajdúböszörményben, holott minden adott lenne ahhoz, hogy a helyiek csodás környezetben, valódi közösségként ünnepeljenek együtt.

– Gyerekként és gazdaként is többször részt vettem ezeken az afféle tavaszköszöntő örömünnepeken – idézte fel Láda Antal, aki már 65 éve jár ki a szőlőbe és szívügyének tekinti a szőlőkultúrát. Elmondta, a szőlőskerti munkáknak tavasszal mindig is volt egy nehéz fázisa, a nyitás, a metszés, a karózás, amelyet pár hét szünet követett az újabb tennivalók előtt. A Zöldgyűléseket rendszerint ekkor tartották, májusban, amelynek volt egy úgymond hivatalos része, amelyen a hegyközségek tisztségviselői beszámolót tartottak, miközben hatalmas üstökben rotyogott már a marhapörkölt. Ezt délben közösen elfogyasztották, majd következett az estig tartó mulatozás, amelyen jó pár szerelem szökkent szárba az idők során – ez már abban az időkben is sokkal inkább szólt a közösségekről, mint a termelési beszámolóról – jegyezte meg.