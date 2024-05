Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Bochkor Gábor nemrég járt Debrecenben születésnapi turnéja alkalmából, ahova a Tankcsapda is benézett. A zenekar dobosa, Fejes Tamás tavaly töltötte be az 50-et, és nem is tagadja, az elmúlt évek kőkemény Tankcsapda-turnéi, mellette a vállalkozásai vezetése felemésztették az erejét. A Tankcsapda sztárja ezért életmódot váltott, és Bochkor Gáborral még a legkellemetlenebb szűrővizsgálatokra is eljárnak – olvasható a metropol.hu-n.

Nincs megállás

A Tankcsapda évente 80-90 koncertet ad, és minden buli legalább 1,5 óra. Hazánk egyik legnépszerűbb rockbandája sosem csinál bulit félgőzzel, szívvel-lélekkel játszanak, hogy a közönséget kiszolgálják. S mivel ketten betöltötték már az 50-et – Sidlovics Gábor is már 48 –, a turnék egyre jobban igénybe veszik a szervezetüket. Fejes Tamás elárulta, hogyan készül az idei erőltetett menetre. Nem okozott csalódást, a népszerű zenész most is viccesen mesélt az egészségéért tett erőfeszítéseiről.

Nagyon elfáradtam fizikálisan, a színpadon azt vettem észre, hogy csak fújtatok. És az sem tetszett, amit a tükörben láttam, egy főtt krumplit két pálcikalábbal. S tényleg, mivel tudtam, ismerem magam, hogy nem tudok visszább venni, ezért életmódváltásba kezdtem

– fejezte ki gondolataid a Tankcsapda dobosa.

A népszerű zenész azt is elárulta, ez nála mit jelent. A házában kialakított egy konditermet, a Loki legendás játékosának, Dombi Tibornak a felesége készített neki edzéstervet. Nemrég például olyan videót posztolt, ahogy imádott kiskutyája rajta fekszik, miközben hasizomgyakorlatot csinál.

Bochkor Gáborékkal például rendszeresen járunk bél- és gyomortükrözésre, ami, valljuk be, nagyon kellemetlen vizsgálat. De ezt is tudjuk humorral tompítani, úgy hívjuk: »Tekints a lyukamba járat«. Ilyenkor elmegyünk hozzám, bevesszük a hashajtót, mindenki aztán kiteszi a bélsarat, úgy megyünk. De tényleg szükség van ezekre, a megelőzésre fektetünk hangsúlyt, nem akarjuk kísérteni a sorsot, és még sokáig ki akarjuk szolgálni a közönségünket!

– árulta el a Metropolnak Fejes Tamás.