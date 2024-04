Ahogy arról már beszámoltunk, a Tankcsapda tagjai is kint voltak a Hortobágyon, a III. Kárpát-medencei Messier-maratonon, ahol Farkas Bertalannal, a világhíres magyar űrhajóssal is találkozhattak. Az örömteli pillanatról pedig egy videóban az együttes közösségi oldalán is beszámoltak. Mint írták, Lukács Laci 12 éves kora óta várja ezt a pillanatot.

Farkas Bertalant senkinek nem kell bemutatni teljesült az álom, találkozó a példaképpel, hozzá egy őszinte vallomással! Külön köszönjük a lehetőséget a III. Kárpát-medencei Messier-maraton szervezőinek – olvasható a videóhoz mellékelt szövegben.

A felvételen elhangzott, az énekes egészen 12 éves koráig meg volt győződve arról, hogy ő lesz az első magyar űrhajós, és lehet, hogy egy egész ország ünnepelte Farkas Bertalant, mikor az űrbe ment, ő csak ült otthon és azt ismételgette, hogy nem hiszi el.

Hozzátette, ez viszont hozzájárult ahhoz, hogy ha már az első magyar űrhajós nem lehet, akkor ő lesz az ország legnagyobb rock and roll zenekarának az énekes-gitárosa.