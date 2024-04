Úgy érezte Dobó Ági, hogy itt az ideje kicsit felfrissíteni a közös családi fészküket, emiatt nemrég sok mindent megváltoztatott a házban. A debreceni születésű egykori szépségkirálynő Instagramján írt arról egy rövidke videó kíséretében, hogy lassan minden „piszkos rózsaszín” eltűnik az otthonukból, és felváltja őket valami sokkal természetesebb hatású szín. „Imádtam, hogy volt némi szín az otthonunkban korábban, de egyre jobban érzem magam a természetesebb árnyalatok és anyagok ölelésében. Valahogyan tisztább, nyugtatóbb hatással vannak rám, úgy érzem” – írta Dobó Ági, aki a videóján a fürdőszobájuk átalakítását osztotta meg a követőivel.

A kétgyermekes családanya azt is hozzátette, hogy nemrég bútorokat kárpitoztatott át és több falat is átfestett, de hamarosan a teraszt is felfrissítik, amihez új bútorokat is rendelt.