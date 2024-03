Mióta létezik a Bajnokok Ligája, a Loki idén jutott be először a rájátszásba, ezáltal történelmi pillanat részesei lehettek azok, akik kilátogattak a vasárnap 14 órától kezdődő DVSC Schaeffler–Vipers Kristiansand találkozóra a Hódos Imre Rendezvénycsarnokba. Bár az esélyek a norvégok mellett szóltak, a debreceniek az idényben már többször borították a papírformát, így a nyolcaddöntő első felvonásán is igyekeztek meglepni a legutóbbi három kiírás aranyérmesét.

Nagyszerű debreceni kezdés

Hatalmas üdvrivalgás fogadta a lányokat, a csapatok telt házas összecsapáson bizonyíthattak. A hangorkán aztán még nagyobb lett, hiszen a Loki kapujában kezdő Catherine Gabriel egy hatalmas védést mutatott be. Aztán a vendégek Lois Abbingh révén ugyan kétgólos előnyre tettek szert, de Planéta Szimonetta szépített. Ezt követően Szabó Nina percei következtek, vezérletével pedig a 7. percben át is vette a vezetést a Vasutas. A hajdúságiak szemében hihetetlenül nagy tűz égett, országnak-világnak meg akarták mutatni, hogy a norvég sztárcsapat ellen is képesek a bravúrra. Azonban a Viperstől hiába állították ki két percre Silje Katrine Waldét, majd a korábban hazánkban is játszó Jana Knedlikovát, a piros-fehérek nem tudták ezt teljes mértékben kihasználni. Noha tíz perc elteltével ismét a rózsaszíneknél volt a fór, később Jovana Jovovics egyenlített, majd Grosch Vivien egy labdaszerzés után egy remek szólót góllal fejezett be, ismét a Loki állt jobban. Azonban Abbingh továbbra is elemében volt, negyedóra elteltével pedig 8–10 volt az állás, így Szilágyi Zoltán pedig időkérésre szánta el magát.

A DVSC továbbra is jól játszott

A játékosok mindkét oldalon hatalmas hőfokon égtek, a meccs iramára a folytatásban sem lehetett panasz. Noha a skandináv kígyós alakulat először hárommal is elhúzott, a Debrecen Gabrijela Bartulovics védéseinek, valamint Szabó, Haggerty és Jovovics pontosságának köszönhetően visszazárkózott. A 21. percben az eredményjelzőn 12–12 állt, ekkor a vendégek szlovákiai magyar edzője, Hlavaty Tamás is magához hívta az övéit. Csakhogy a házigazdák továbbra is bátran mentek előre, így a félidőig hol az egyik, hol a másik fél vezetett.

Büszkék lehettek a cívisvárosiak szeretett együttesükre, Petrus Mirtillék nem ismertek lehetetlent, a kézisek a félidőben 16–16-os döntetlennél vonulhattak az öltözőbe.

Örömmámor

A második félidőt a DVSC Schaeffler kezdte, Szabó Nina pedig rögtön kipókhálózta a felsőt. Káprázatosan játszott a Loki, magyar részről örömteli volt látni, hogy a Vipers egyenlítő találataira Töpfner Alexandráék rendre góllal válaszoltak, és a korábban Győrben védő kapusfenomén Katrine Lunde is tehetetlen volt. A második etapból még öt perc sem telt el, mikor a világ egyik legjobbja, Anna Vjahirjeva úgy volt eredményes, hogy Bartulovicsot fejbe találta, ám az addig igazságosan fújó román játékvezetők sípja ekkor néma maradt. Aztán a nézőtéren többször is füttykoncert szólt, ugyanis a sporik egy-egy szituációnál vitathatóan döntöttek. Töpfner újabb sikeresen értékesített hetese után pedig Szabó Nina kétszer is üres kapus gólt szerzett, amely után „felrobbant” a Hódos. Szólt a lelátóról a „mindent bele”, a csarnokban talán olyat látott a közönség, amelyről csak a legbátrabbak álmodoztak.

Gabriel a debreceni kapuban bravúrt bravúrra halmozott, Csernyányszki Liliána bombájával pedig a 49. minutumban már néggyel (26–22) ment a Lokomotív! A norvégok teljesen elbátortalanodtak, és erről mindent elmond, hogy kikérték utolsó idejüket.

Őrült végjáték

A Vipers miután rendezte sorait, két góllal feljebb zárkózott, így Szilágyi Zoltán is magához hívatta csapatát. Már csak egy volt a különbség, a hazaiak kisebb hullámvölgybe kerültek de a DVSC öt perces gólcsendjét, Planéta Szimonetta nagyon fontos pillanatban megtörte. A Kristiansand a vége előtt három perccel a roppent jó napot kifogó Abbingh révén egyenlített, majd hosszú idő után Vjahirjevának köszönhetően visszavette a vezetést. Volt aztán még időkérés, videózás, de az utolsó előtti percben Planétától hiába jött egy csodagól, a Vipers Kristiansand végül 29–28-ra nyert Debrecenben. A visszavágót egy hét múlva rendezik Novégiában.