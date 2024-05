NATO egy ukrajnai misszió felállítását tervezi. Ez magában foglalná a katonai kiképzést és a fegyverszállítások koordinációját is. Az észak-atlanti szervezet öt év alatt 100 milliárd dollárt is belepumpálna a háborúba, tehát annak legalább ötéves elhúzódásával számolnak. Amit látunk, az a legrosszabb forgatókönyv, mert egy világháborúhoz is vezethet – írta a Magyar Nemzethez eljuttatott közleményében a Kormányzati Tájékoztatási Központ. Mint kifejtik,

Magyarországon óriási a nyomás, hogy támogassa a háborút kiterjesztő terveket.

A kormány álláspontja azonban egyértelmű:

Ki akarunk maradni a háborúból. Nem akarunk részt venni ebben a NATO-misszióban. Mindent megteszünk, hogy ne kelljen fegyvereket és katonákat küldenünk. A háborúnak nincs megoldása a csatatéren. Vissza kell térni a tárgyalóasztalhoz. Életeket menteni csak tűzszünettel és békével lehet

– írták.