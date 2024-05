Csonka Valter, vagy ahogy barátai hívták, Menya április 8-án hunyt el. Vezetője és énekese volt a Dr. Valter and the Lawbreakers elnevezésű tradicionális blueszenekarnak, amely 1991-ben alakult a Debreceni Rocklexikon szerint. Emellett több magyar filmben is feltűnt, szerepelt a Fehér Tenyérben, játszott a Macerás ügyekben és Necropolisban, valamint a Lila esernyők című filmben is, legutóbbi szerepében pedig egy énekest alakított az Off Hollywoodban.