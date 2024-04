Április 8-án, 58 éves korában elhunyt Csonka Valter debreceni gyökerű színész, énekes, zenész, a blues ismert alakja; a hírről a Jazzbarátok Köre Debrecen Facebook-oldala számolt be.

Csonka Valter 1966. február 3-án született, ő vezette a Dr. Valter and the Lawbreakers nevű blueszenekart, amely a Debreceni Rocklexikon adatbázisa szerint 2001-ben alakult meg. Az első időben nagyzenekari felállásban koncerteztek, később trióvá olvadtak, amely időszakból a legismertebb felállás: Csonka Valter (ének), Vadon Péter (gitár), Oláh Andor (szájharmonika). Első, Baby ride című albumukat is ebben az összetételben jelentették meg. 1994-ben Gál Csaba (boogie gitár, ének), és Bényei Tibor (tuba) került a zenekarba a távozó Vadon helyére. Az évek során budapestivé váló zenekar a ’90-es évek második felének legjelentősebb bluescsapatává nőtte ki magát. A nemzetközileg is elismert Dr. Valter utóbbi albumait hazánk legigényesebb lemezkiadója, a Fono Records jelentette meg – olvasható az oldalon.

Csonka Valter emellett koncertszervezőként is tevékenykedett Debrecenben, egy ideje azonban már nem élt a váorsban.