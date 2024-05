Igen régen fordult már elő, hogy egy csapat megvédje bajnoki címét a Hajdú-Bihar vármegyei I. osztályban. Azonban minden adott volt ahhoz, hogy a Monostorpályi feliratkozzon erre a listára, Bereczky Bence együttesét már csak két pont választotta el a végső sikertől. A címvédő szombaton 16.30-as kezdéssel a Hajdúböszörményt látta vendégül ideiglenes albérletében, Hosszúpályiban, amely összecsapásra a Haon is ellátogatott.

A szurkolók fantasztikus hangulatot teremtettek

Fotó: Czinege Melinda

Így hangolódtak a szurkolók

Sajtos-tejfölös lángossal, házi készítésű süteménnyel, illetve „welcome drink” címszó alatt helyi, minőségi pálinkával kínáltak bennünket a jó kedélyű, barátságos vendéglátók, akik igazi ünnepre készültek.

Bár titkon mindenki bajnokavatásra készült, még senki sem akart előre inni a medve bőrére, de a bátorító hungarikumot sokan bekészítették maguk mellé. A jó hangulatot pedig még inkább fokozta, mikor megérkeztek az ultrák, akik hatalmas zászlókkal, molinókkal és dobbal jöttek a helyszínre – igazi fesztiválhangulatot varázsolva.

Közben sokan fél szemmel az ifisták meccsét figyelték, a Monostorpályi Lakatos Gergő duplájának köszönhetően legyőzte a listavezető HTE-t, így ideiglenesen a második helyre lépett fel a tabellán. Hazai szempontból tehát a „kicsik” (U19-esek) jól szerepeltek, a bemelegítés után pedig a felnőttek következtek.

Eksztázis a lelátón

Míg a lelátón több mint ötszáz fő várta kíváncsian az összecsapást, addig a háttérben a szakács arról gondoskodott, hogy időben elkészüljön a szarvas- és sertéspörkölt. Mikor az együttesek felvonultak, a pirotechnika is előkerült, a nézőtér hatalmas kék-fehér színű füstbe borult.

A hangulatra nem volt panasz

Forrás: Czinege Melinda

A „mennyei megyei” szinten a lehető legmagasabb iramban kezdtek a csapatok, de a helyzetekre egy darabig várni kellett. Közben az addig borult ég is kitisztult, így a kispadon ülő játékosok java a felső szerelésétől megvált, ám Gulyás Sándor játékvezető ezt nem díjazta, rögtön rájuk parancsolt, így gyorsan visszavették a „harci dresszt”. Nem sokkal később azért állt a játék, mivel a vendégek futballistája, Papp Péter a földön maradt, folytatni nem is tudta, az egyetlen csere, Gyarmati Zoltán érkezett a helyére.

A Monostorpályi-fanoknak a vezetés megszerzésére negyed órát kellett várni, Bíró Péter egy okos fejmozdulattal helyezte a labdát a kapuba, amely után a lelátóról hatalmas vastapsot kapott.

Nem sokkal később a mezőny leggyorsabb sprintere, Rostás Gábor lépett ki, de az ellenfél kapusa, Fülöp Gergő szögletre mentett. A HTE együttesének minden lehetőséget meg kellett becsülnie, Borbély Milán nem is állt távol az egyenlítéstől, ám lövése elzúgott a kapu mellett. Aztán a házigazdáktól Erdős Benjámin távoli lökete akadt be kis híján, azonban a Böszi hálóőre óriási bravúrt mutatott be. Fél óra elteltével a lendület alább hagyott, de a labda továbbra is nagyrészt a kék mezesek tizenhatosa körül pattogott. Később még Bíró Péter veszélyeztetett, de csak az oldalhálót találta el, és mivel az eredmény már a félidőig nem változott, a csapatok 1–0-s állásnál vonultak az öltözőbe.

„Füstöltek a lábak”, akkora volt az iram

Forrás: Czinege Melinda

Rácz Zsolt feltette a pontot az i-re

A második félidő elején a folyamatos játékot kisebb szabálytalanságok tördelték.

Annak apropóján, hogy a Monostorpályi elnöke, Nyilas József az 50. születésnapját vasárnap ünnepli, az 50. percben az ultrák az „Isten éltessen, Józsi!” feliratú transzparenst feszítették ki.

A kedves gesztus után pedig kis híján Füzfői Márk volt eredményes, de a kapus védett. Ami nem jött össze neki, az már sikerült Erdős Benjáminnak, de mivel lesen volt, továbbra sem módosult az állás.

Nyomott a „fekete sereg”, a 74. percben pedig a csereként beálló Rácz Zsolt bólintotta a labdát a kapuba, és egy nem mindennapi gólörömöt mutatott be.

Mivel a HTE-ben nem volt elég átütőerő, így a szurkolók ekkortól már a „bajnokcsapat” rigmust is skandálták. Az Hajdúböszörmény mindent megtett, hogy belerondítson a házigazdák ünnepébe, de Bereczky Bence alakulata a végéig megtartotta a kétgólos fórt, amellyel megvédték a bajnoki címüket.

Minden Monostorpályi-játékosnak jutott a pezsgőből

Fotó: Czinege Melinda

Nem úszták meg szárazon

A meccs lefújása után a rendszabályokat szem előtt tartva, fegyelmezetten egyik drukker sem szaladt be rögtön a pályára. Volt, aki csak tapsolt, volt, aki kereplővel, volt aki cintányérral, és volt aki a bődületes hangjával fejezte ki mennyire örül, de még a legidősebb, nyolcvan éven túli bácsik sem maradtak ülve. Amikor pedig már azt a rendezők is megengedték, mindenki örömtáncot járt a játékosokkal. A pezsgők és a „2023/2024 bajnokcsapat”-os feliratú pólók is előkerültek, mindenki úszott a boldogságban.