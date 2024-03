A DVSC újra pályára lépett az NB I.-ben vasárnap ebédidőben. A hazai piros-fehérek vendége ezúttal a javuló tendenciát mutató Zalaegerszeg volt, amelynek színeiben a korábbi debreceni csatár, Antonio Mance bizonyára kiemelten készült a rangadóra. Érdekesség, hogy zsinórban a harmadik héten játszott 12 óra 30 perctől a Vasutas. A lelátó létszámán látszódott a „remek” időpontválasztás, foghíjas látvány fogadta a futballistákat. A két szurkolótábor kölcsönösen „üdvözölte” egymást a meccs kezdete előtt. A kezdőrúgást a cívisvárosiak egykori kiváló csatára, Radu Sabo végezte el.

Elképesztő félidő

A meccset a pirosban futballozó DVSC kezdte, de a vendég ZTE alakított ki először veszélyt a kapuk előtt. Ennek ellenére a Loki alakított ki először ziccert, de Bárány elől tisztáztak, majd a szögletből meglett a vezetés: Hamzat Ojediran megszerezte profi pályafutása első gólját! (1–0). A folytatásban igyekezett nyomást gyakorolni a hazaiakra a Zalaegerszeg, de a hajdúsági védelem stabilan állt a lábán. A két barát, Mance és Baranyai csapott össze, de szerencsére tudták folytatni a játékot. Nem akart leállni a pirosban futballozó Lokomotív, Baranyai kevergetett, majd tette középre a labdát, Bárány centikkel maradt le a játékszerről. A két szurkolótábor nem különösebben kedveli egymást, de közösen rázendítettek a Magyarországot dicsőítő rigmusokra. Amikor már azt hihettük, leült a játék, ismét villantak a hazaiak: Vajda Botond beadása pont úgy pattant, hogy Dombó kapujában kötött ki (2–0). A 32. percben ismét Vajda villant, de felborították, büntetőhöz jutott a Loki, amelyet Dzsudzsák Balázs váltott gólra (3–0)! Újabb négy minutum elteltével Bárány Donát is betalált, micsoda futball (4–0)! Az állás tovább már nem módosult az első félidőben, gyakorlatilag eldőlt a meccs.

Izgalmak nélkül zajlott

A fordulást követően hármat is cserélt Márton Gábor, a zalaiak a 48. percben Németh révén szépítettek. Kissé álmoskásan folytatta a találkozót a Loki, Megyerinek kellett nagyot védenie. Vajda Botond továbbra is remekül kevergetett a szélen, csak szabálytalanul tudták őt megállítani a védők. Kétségtelenül veszélyesebben futballoztak a zalaiak a játékrész elején, ugyanakkor a hajdúságiakban is benne volt a kontra lehetősége. Eléggé leült a mérkőzés, ami a Vasutas részéről érthető volt, a fehérben futballozó ZTE-ben pedig csupán ennyi volt. A második félidőre is jutott azonban debreceni gól: Ferenczi remek beadását követően ismét Bárány volt eredményes (5–1). A ZTE nem adta fel, tetszetős támadás végén Sajbán talált a kapuba, de lest intett az asszisztens. Néhány pillanattal később Baranyai fejelt kapufát, majd a kipattanót Loncsar tűzte kapura, de a vendégek menteni tudtak. A találkozó vége előtt Szrdjan Blagojevics a pályára küldte Hornyák Csabát is, aki ezzel debütált a DVSC-ben, aki a pályára lépését megelőzően átölelte a mestert. Az eredmény már nem változott, így fantasztikus győzelmet aratott a Loki!