A DVSC labdarúgócsapata a sereghajtó Mezőkövesd elleni váratlan vereséget követően vasárnap 13 órától a listavezető Paks ellen idegenben javíthatott. Mivel szombaton a Puskás Akadémia 2–0-ra kikapott az Újpesttől, így a Loki játékosai abban a tudatban léphettek pályára, hogyha sikerül három pontot szerezniük, akár előrébb, a 4. helyre léphetnek a tabellán. A Tolna vármegyeiek rendre veszélyesek, ám a saját otthonukban legutóbb a Zalaegerszegtől 4–3-as arányú vereséget szenvedtek.

A debreceniek legutóbb 2022 márciusában diadalmaskodtak Pakson. Ami az idei szezon mérlegét illeti, a hajdúságiak szeptemberben idegenben kétgólos vereséget szenvedtek, majd a Nagyerdei Stadionban visszavágtak, Vajda Botond góljával egy rendkívül fontos sikert értek el.

Változás mindkét oldalon

Ahogyan a debreceniek trénere, Szrdjan Blagojevics a találkozó előtt a Haonnak elmondta, bár maximálisan tisztelik az ellenfelet, de úgy véli, hogyha a játékosok bíznak magukban, és jobban tudnak élni helyzeteikkel, visszatérhetnek a győztes útra, egy jó eredménnyel pedig még minden helyrehozható. Az ellenfél vezetőedzője, Bognár György azt emelte ki, hogy a DVSC az NB I.-ben az egyik legkreatívabb csapat, éppen ezért bármikor megszakadhat a góltalansági periódusuk. A hazaiak dolgát megnehezítette, hogy sérülés miatt több alapemberükre – Szappanos Péterre, Windecker Józsefre, Mezei Szabolcsra és Könyves Norbertre – sem számíthattak,

A DVSC mestere öt helyen nyúlt bele a Mezőkövesd elleni kezdőcsapatba. Megyeri Balázs maradt a kapuban, minthogy a védelemben is ugyanúgy Baranyai Nimród, Meldin Dreskovics, Olakszandr Romancsuk és Ferenczi János foglalt helyet. Vajda Botond mellé pedig visszakerült Dzsudzsák Balázs, Dusan Lagator, Cristian Manrique, valamint Brandon Domingues, míg a lista Bárány Donáttal végződött.

A DVSC a lehető legjobban indított

Álomszerűen kezdett a fehér szerelésben játszó Loki, amely már a 3. percben megszerezte a vezetést: Manrique lövését ugyan még Simon Barnabás kitolta, de Ferenczi egy szép egyéni akció után bal szélről középre passzolt az üresen érkező Dzsudzsákhoz, aki bal lábbal remekül célzott a bal alsóba.

A folytatásban a zöld mezes Paks ugyan többet birtokolta a labdát, azonban a vendégek hátul nagyszerűen állták a sarat, Megyerinek egy ideig nem sok dolga akadt a kapuban. A debreceniek aztán próbálták feljebb tolni a védekezést, ám nem jutottak el az ellenfél tizenhatosáig.

A Paks is ment előre

A 20. percben a piros-fehérek korábbi futballistája, Kinyik Ákos 24 méterről tüzelt, a labda pedig a léc alá be is fért volna, de Megyeri szögletre mentett. A tolnaiak beívelésekkel próbálkoztak, azonban a Lokomotív labdarúgói fegyelmezetten játszottak, és biztosan tartották az egygólos előnyt. A 30. minutumban is a paksiak veszélyeztettek, csak Tóth Barna a labdát úgy próbálta megszerezni, hogy közben ütközött Megyerivel, akit aztán ápolni kellett. Az iram és a színvonal alábbhagyott, apróbb szabálytalanságok tördelték a játékot. A Vasutas több szögletet is kiharcolt, de nagy helyzetet már egyik oldalon sem láthattunk, így a felek 0–1-es állásnál vonulhattak öltözőbe.

Dreskovics most is jól játszott, de ő sem tudta megakadályoznia Paks egyenlítő-találatát

Forrás: Árvai Károly / Nemzeti Sport

A paksiak rohamoztak

Noha egy góllal is lehet meccset nyerni, a DVSC a Paks ellen erre aligha apellálhatott. Szrdjan Blagojevics nem változtatott csapatán, míg Bognár György Tóth Barna helyett Böde Dánielt küldte pályára. A második félidő elején a zöldek rohamoztak, a Lokomotív beszorult a saját kapuja elé. Az 50. percben Böde fejelt kapura, és mivel a védeni igyekvő Megyeri már az akció előtt kifutott, Dreskovics hatalmas bravúrral fejelte ki a labdát a léc alól. Három perccel később megint Böde tört előre, de elhibázta a ziccert. Hatalmas volt a nyomás a vendégeken, de Megyeri Hahn János próbálkozásánál is bizonyította klasszisát.

A kellemetlen pillanatokat túlélte a Loki, de egyértelmű volt, hogy ennél több kell. Az 59. percben Vajda helyett jött Szécsi Márk, aki próbált új színt vinni együttese támadójátékába. Nem sokkal utána Bárány kapta jó ütemben a labdát, amit aztán az ellenfél hálóőre a lövés előtt elcsent. Egy sarokrúgást követően Ferenczi, majd Romancsuk is próbálkozott, ám célt tévesztettek.