Miután szerdán drámai körülmények között kiesett a Magyar Kupából a DVSC, így a piros-fehérek már csak az NB I.-ben harcolhatják ki a jogot a nemzetközi kupaindulásra. Ehhez az első lépés a Mezőkövesd elleni bajnoki volt szombat délben, de nem egészen úgy alakult az összecsapás, ahogy a piros-fehérek hívei remélték. Az is megérne egy misét, hogy miként jött ki a matek az MLSZ-nél, mert elvileg 72 órának el kellene telnie két tétmeccs között, és bárhogy számol az ember, a szerda 19 óra és a szombat 12.30 közötti időszak testvérek között is bő 65 óra… Erről persze a matyóföldiek nem tehetnek, de azért nagyon nem mindegy, hogy az egyik csapat több mint egy hetet tud készülni az összecsapásra, míg a másik három napot sem. De ahogy jeleztük már korábban, magunk vagyunk, ezt így kell végigcsinálni. Nem a legjobb előjelekkel várta a meccset a DVSC, hiszen a kupameccsen újra megsérült az albán belső védő, Jorgo Pellumbi, és az is kiderült, hogy a műtét előtt álló izlandi támadóra, Thorra már ebbe a szezonban nagy valószínűséggel nem számíthat a debreceni szakmai stáb.

A DVSC ezúttal a Megyeri - Baranyai, Dreskovics, Romancsuk, Ferenczi - Ojediran, Szuhodovszki - Vajda, Loncsar, Bódi - Batai tizeneggyel állt fel, tehát az FTC elleni kupameccs kezdőjéből mindössze négyen – Megyeri Balázs, Baranyai Nimród, Meldin Dreskovics, Ferenczi János – maradtak hírmondónak.

Erős túlzás lenne azt mondani, hogy bekezdtek a csapatok, nem csak a kezdési időpont volt matiné jellegű hanem az iram is. A DVSC gyömöszölte a Mezőkövesdet, de gyakorlatilag helyzet nélkül. Az első valamirevaló debreceni lehetőséget a 19 . perc hozta el, Szuhodovszki Soma tört be a 16-oson belülre, kétszer is megpróbálta bepasszolni a kapu elé a labdát, de a védők jól helyezkedtek. Aztán Vajda Botond fogta a fejét, mert életerős lövésébe egy védőről vágódott az oldalhálóba. A 35. minutum hozta el a következő izgalmakat a DVSC szurkolói számára: Hamzat Ojediran ugratta ki szépen Bódi Ádámot, de a lövésnél helyén volt a mezőkövesdi kapus. A szünet előtti percekben egy hazai hiba után megszerezhette volna vezetést a Mezőkövesd, de Drazsics közelről fölé fejelt, így maradt a gól nélküli döntetlen.

Folytatódott a DVSC gyötrődése

A szünet után változatlan felállásban folytatta a DVSC, de sajnos a játék színvonala sem változott. Az 56. percben hangzott fel először az Ébresztő! és a Nagyon gyenge! rigmus némileg vulgárisabb változata. Érkezett is az első csere a DVSC oldalán: Brandon Domingues folytatta a nagyon gyenge napot kifogó Loncsar helyett.

A 64. percben aztán a semmiből Bőle lövésével vezetést szerzett a Mezőkövesd. 0–1.

Hármas cserével reagált Szrdjan Blagojevics: Batai, Ojediran, valamint Bódi lejött, Dzsudzsák Balázs, Bárány Donát és Christian Manrique érkezett helyettük. Bárány nem sokkal később meg is villant, de fejese célt tévesztett. Nyomott a DVSC, de sajnos sok elképzelés nem volt a játékában, rengeteget bosszankodott a közönség, aminek egyre gyakrabban adott hangot az ezerfejű. A DVSC szakmai stábja végső elkeseredésében Dreskovicsot is előre küldte a kövesdi kapu elé, hogy fel lehessen rá ívelni a labdákat, ha úgy van. Ám ez sem hozott sikert, így 1–0-ra nyert a Mezőkövesd a Nagyerdei Stadionban.

Az ultrák szégyent és gyalázatot emlegettek, valamint nagyon gyengének minősítették kedvenceik produkcióját.