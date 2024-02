Ahogyan azt a Haonon olvashatták, a DVSC hatalmasat küzdött a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében, de egy végletekig parázs, kiélezett meccsen tizenegyesekkel végül a Ferencváros jutott tovább. A Loki vezetőedzője, Szrdjan Blagojevics a találkozó után kiemelte, hogy a kiesés ellenére büszke a csapatára.

Végtelenül szomorú vagyok, mert tényleg egy jó meccset játszottunk. Az elmúlt időszakban négy-öt szoros meccset is játszottunk a Fradival, amely a nemzetközi kupában sikeres együttes. Ez azt jelenti, hogy nekünk is megvan a megfelelő kvalitásunk

– hangsúlyozott a mester.

Elkapkodták a helyzeteket

A tréner hozzátette, hogy nem csak emberelőnyben, hanem azelőtt is ők irányították a mérkőzést, a debrecenieknek az első félidőben is sok helyzetük volt. Azonban ahhoz, hogy győzni tudjanak, ki kell használni a lehetőségeiket, és nem csak büntetőből kell gólt szerezni.

Talán túlságosan elkapkodtuk a ziccereket, türelmesebbnek kellett volna lennünk a hosszabbításban is. Jobb megoldásokat kellett volna találnunk. Sajnálom, ahogyan ez az összecsapás alakult, de büszke vagyok a játékosaimra, akik hatalmas erőfeszítést tettek meg a sikerért. Szeretnék köszönetet mondani a szurkolóknak a támogatásért, csodálatos hangulatot teremtettek. Szeretném, ha minden mérkőzésen ilyen atmoszférában játszanánk

– fogalmazott Szrdjan Blagojevics.

A sérültek állapotáról

A DVSC vezetőedzője arra is kitért, hogy Jorgo Pellumbi még a Fehérvár elleni bajnokin sérült meg, a Puskás Akadémia ellen nem is volt a pályán, és azt hitték, már minden rendben van. Azonban a játékos már a 10. percben ismét a lábához kapott, és ne is tudta folytatni a meccset. –

Korábban kisebb fájdalmat érzett a combizmában, aztán két napot pihent is. Úgy gondoltuk, hogy ismét terhelhető, de megint érzett valamit, és ezért kellett korán lecserélni. Nem tudom mi lehet, nem vagyok orvos, megvárjuk a pontos diagnózist, és majd meglátjuk, mikor térhet vissza a pályára

– mondta Szrdjan Blagojevics, aki a Haonnak Thor Úlfarsson állapotáról is beszélt.

Az izlandi légióst valószínűleg a szezon végéig nélkülöznünk kell, ugyanis az egyik múltbeli, krónikus sérülése kiújult. A térdében ínhüvelygyulladás van, és valószínűleg műteni is kell

– ecsetelte.

Újabb meccs jön

A Loki játékosai most extrán keveset pihenhetnek, ugyanis a Fradi elleni rangadó után 62 órával már a Mezőkövesdet fogadják a Nagyerdei Stadionban. Szrdjan Blagojevics arra kéri a drukkereket, hogy a szombaton 12 óra 30 perckor kezdőd bajnokira is látogassanak el minél többen, mert a csapatnak nagy szüksége lesz a támogatásra.

– Szerdán százhúsz percet játszottunk, „köszönjük” az NB I.-es menetrend összeállítóinak, hogy kevesebb, mint három nap múlva ismét pályára kell lépnünk. Ez most egy óriási kihívás, de túl fogjuk élni. Kérem, a szurkolók használják ki a pillanatot, hívják meg az összes, focit szerető ismerőseiket, és jöjjenek minél többen a találkozóra. Ez egy olyan liga, hogy bárkivel szemben nyerhetünk és kikaphatunk. Bár a Mezőkövesd nincs a legjobb formában, de nagy hiba lenne leírni őket, mert mindent meg fognak tenni a győzelemért, mint ahogyan mi is – zárta Szrdjan Blagojevics.