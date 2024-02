A DVSC labdarúgócsapata a Puskás Akadémia elleni bajnoki sikert követően nem sokat pihenhetett, ugyanis szerdán 19 órától már a Magyar Kupa legjobb 16 csapata között a Ferencvárost fogadta. A felek legutóbb február elején találkoztak, és bár a Loki hiába szerezte meg az első percben a vezetést, és játszott jól, a zöld-fehérek pontosabbnak bizonyultak. Azonban a debreceniek vezetőedzője, Szrdjan Blagojevics a meccs előtt a Haonnak kiemelte, hogyha a csapat ugyanolyan bátran futballozik majd, és jobban élnek a helyzeteikkel, meglephetik a Fradit.

A hazaiaknál az előző bajnokihoz képest a kezdőben Hamzat Ojediran és Szuhodovszki Soma helyett ezúttal Jorgo Pellumbi, valamint Szécsi Márk kapott helyet. Az előző, Újpest elleni NB I.-es találkozóhoz képest teljesen felforgatta csapatát Dejan Sztankovics, mindössze három játékos – Cristian Ramirez, Sztepjan Loncsar és Ben Romdhan – volt ugyanúgy a kezdőben. Nem volt tehát ott Kristoffer Zacharriassen, Marquinhos, vagy Varga Barnabás, a kapuban Dibusz Dénes helyett pedig Barga Ádám kapott szerepet.

Megint remekül indult

A rangadó első helyzete a Lokihoz volt köthető, a 2. percben Bárány Donát szerzett labdát, amit aztán gyorsan passzolt Dzsudzsák Balázshoz, akit 20 méteren buktattak a védők. A csapatkapitány azonban az azt követő szabadrúgásból nem járt túl a Fradi-játékosok eszén, de a kipattanó után Bárány veszélyeztetett. Bátran futballozott a Lokomotív, később Ferenczi János is lövéssel próbálkozott távolról, ám az pontatlannak bizonyult.

A 10. percig gyakorlatilag csak a Fradi térfelén pattogott a játékszer, de gól helyett egy kényszerű cserét láthatott a közönség: a sérülés miatt földre rogyó Pellumbit Olekszaner Romancsuk váltotta. Ez követően kijöttek a debreceniek szorításából a vendégek, ám a piros-fehérek védelme rendre jól zárt.

Varázslatos hangulat

A hajdúsági szurkolókra ezúttal sem lehetett panasz, rendkívül jó hangulatot teremtettek, most is több mint tízezer néző foglalt helyet a Nagyerdei Stadion lelátóján. A B-közép szemet gyönyörködtető koreográfiával készült, és a korábban tragikusan fiatalon elhunyt társaik előtt az „Ádi, Lackó, Dani, soha nem feledünk titeket!” felirattal tisztelgett.

Bátran mentek előre

A 20. perc után alábbhagyott a DVSC lendülete, igaz, a fővárosiak előtt sem adódtak igazán nagy ziccerek. A zöld-fehérektől Sztjepan Loncsar noha a labdával kapura fordult, nem volt eredményes. A 32. minutumban a szabadrúgáshoz ismét Dzsudzsák állt oda, a labda pedig csak egy hajszálnyival zúgott el a kapu mellett. Szűk tíz perc múlva a találkozó addigi legígéretesebb akcióját láthattuk, Bárány visszapassza után Dzsudzsák sistergős bombáját Varga Ádám hatalmas bravúrra szögletre mentette, mely elvégzése után Dusan Lagator fejelt nem sokkal mellé.

Óriási volt a küzdelem a pályán

Forrás: Molnár Péter

Jött a hidegzuhany

Azonban hiába támadott sokat a Loki, és hiába védett nagyot Megyeri Balázs… ugyanis Christian Manrique kezét érte a labda, Karakó Ferenc pedig ezért közvetlenül a szünet előtt büntetőt ítélt a Ferencváros javára, Alexandar Pesic értékesítette a tizenegyesest, így a félidőben 0–1-et mutatott az eredményjelző.

Emberelőnybe kerültek

A szünetben Szécsit Kocsis Dominik váltotta, az újraindulás után pedig a tizenhatos előtt Dominguest buktatta Myenty Abena, aki a durva szerelésért a VAR-ozás után piros lapot kapott.

Dzsudzsák szabadrúgása ugyan a bal alsóba befért volna, de Varga Ádám kapus kitolta a labdát. Később Ferenczi is lőtt, valamint több veszélyesen szálló fejes után is felálltak a drukkerek. Aztán Baranyai és Manrique le-, Loncsar és Szuhodovszki pedig feljött a pályára.

Jött az egyenlítés!

A 75. percben Dominguest a büntetőterületen belül felborították, így a DVSC is tizenegyeshez jutott. Bárány Donát ugyan először hibázott, de a kipattanót már berúgta, és módosította az állást 1–1-re.

Ezt követően Dejan Sztankovics mester idei úgy elpattantak a vendégkispadon, hogy ki is állították. Nyomott, ahogyan csak tudott a Loki, a játékosok ezúttal is szívvel-lélekkel küzdöttek. Nagy üdvrivalgás fogadta a Domingues helyett érkező Bódi Ádámot, kinek beívelése után Lagator lőtt, de Vargán nem tudott kifogni. A rendes játékidőben hat perc volt a hosszabbítás, ekkor Zachariassen a szívbajt hozta a hazai fanatikusokra, de baj nem lett belőle, így a szabályok értelmében következett a 2x15 perces hosszabbítás.

Micsoda izgalmak!

Fáradtak voltak, de csúsztak-másztak a hajdúságiak, Bárány pedig nem sokkal maradt el attól, hogy betaláljon.

Nem sokkal utána a hangorkántól felrobbant a stadion, ugyanis Dzsudzsák hatalmasat sprintelt hátra a labdáért, és rendkívül fontos pillanatban mentett.

Kocsis Dominik is próbálkozott, de Varga nagyot védett. Az újabb térfélcsere után gyakorlatilag csak a DVSC támadott, de a Fradi elvétve ellenakciózott. A vendégektől Kenan Kodro tört a debreceniek kapujára, Megyeri pedig a meccs védését mutatta be. Aztán már egyik kapu sem forgott veszélyben, maradt az 1–1, és jöttek a tizenegyesek…

Nem sikerült a bravúr

A játékosok a büntetőket a vendégszektor kapujára lőtték. A fradisták kezdtek, Kodro bevágta, majd Bódi varrta a felsőbe a labdát. A második körben Abi Fani sem hibázott, de Kocsis kihagyta a saját lehetőségét. Ramirez is eredményes volt, majd Szuhodovszki is gólt szerzett. Megyeri Marquinhos lövéséről nem sokkal maradt le, de nem tudott védeni, és mivel Ferenczi is értékesítette a tizit, még élt a remény!