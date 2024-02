Szrdjan Blagojevics

Fotó: Molnár Péter

Bátor játékkal előre!

A DVSC vezetőedzője, Szrdjan Blagojevics is felelevenítette a február eleji, Fradi elleni bajnoki mérkőzést. – Ahogyan akkor elmondtam, büszke vagyok a csapatra, ahogyan teljesített. Sajnos ez akkor nem párosult ponttal. Akkor nem tudtuk kellőképpen kihasználni a helyzeteinket, de ez már a legutóbbi meccs históriája, igyekszünk tanulni hibáinkból és csak előre nézünk – hangoztatta a Loki mestere.

Szrdjan Blagojevics azt is kiemelte, hogy a fővárosiakat nagyon tisztelik, de ideje, hogy legyőzzék a zöld-fehéreket.

– A Ferencváros egy szinttel magasabban áll, jelenleg a legerősebb magyar csapat, éppen ezért ők esélyesebbek.

Nyilván nehéz feladat előtt állunk, de az elmúlt három-négy meccsen megmutattuk, hogy képesek vagyunk felvenni velük a versenyt. Amíg bízunk magunkban, él a remény. Koncentrálnunk kell, ha pedig hibáznak, rögtön ki kell azt használni.

– Sok játékosuk is kimondottan jó formában van, ilyen például Varga Barnabás is, de ugyanúgy készülünk Muhamed Besicre, Kenan Kodrora és még a többieket is sorolhatnám. Sokat elemeztük a Fradi játékát, néztem az előző, újpesti meccsüket is, ahol az első húsz percben ugyan a csapatban nem volt átütőerő, de aztán teljesen megváltozott a játék képe, és megszórták ellenfelüket.

Folyamatosan hangsúlyozom, hogy bátornak kell lennünk. Maximálisan motiváltak vagyunk, természetesen a legjobbunkat szeretnénk nyújtani, és továbbjutni a kupában

– mondta Szrdjan Blagojevics.

A vezetőedző azzal zárta, biztos benne, hogy a szerdán 19 órától a Ferencváros ellen ezúttal is sok néző kilátogat majd a Nagyerdei Stadionba. Azonban abban is bízik, hogy a szombaton 12.30-kor kezdődő, Mezőkövesd elleni bajnokin is sokan helyet foglalnak majd a debreceni lelátón.

Az FTC elleni Magyar Kupa-mérkőzésen Karakó Ferenc fújja majd a sípot, segítői Szert Balázs és Vígh-Tarsonyi Gergő lesznek. Fontos tudnivaló: a mérkőzésre a korábban vásárolt bérletek is érvényesek. Aki nem tudja követni a helyszínen az eseményeket, az összecsapást az M4 Sport közvetíti.