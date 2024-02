A szezon egyik legfontosabb találkozója előtt áll a Loki, hiszen szerdán a MOL Magyar Kupában lép pályára az együttes. A hajdúságiak 19 órától a Ferencvárost látják vendégül a Nagyerdei Stadionban, s várhatóan ismét nagy létszámban lesznek jelen a szurkolók. Információink szerint, több mint 10 ezren rendelkeznek már belépőkkel, és vélhetően ez csak növekedni fog a kezdésig.

A találkozót megelőzően a klub honlapjának a válogatottsági-rekorder, Dzsudzsák Balázs úgy fogalmazott, mindegy, ki az ellenfél, mindenkit meg kel verni, ha kupagyőztesek szeretnének lenni. – Ahhoz, hogy valaki egy Magyar Kupát nyerjen, mindenkit le kell győzzön. A kupagyőzelem nagyon sokat jelentene, személy szerint pláne.

A hangulat biztosan fantasztikus lesz, mondhatni hidegrázós. Az egész együttes és a szurkolók is ki vannak éhezve az ilyen típusú rangadókra.

A hétvégi siker kulcsfontosságú volt, hogy higgyenek bennünk. Egészen kiválóak a szurkolóink, s ahogyan azt tőlük is kértük, mindvégig buzdítanak minket. Azt a kérést, amelyet ők fogalmaztak meg, miszerint csússzunk-másszunk, igyekszünk mindig teljesíteni – kezdte.

Magukra kell koncentrálniuk

Ugyan gyakran az elmúlt években nem örülhettek a debreceni szurkolók a csapat sikerének a Fradi ellen, ám amikor sikerült, mindig saját játékát játszotta a Loki. A tavaly májusi Groupama Arénában aratott győzelem alkalmával emlékezhetünk, Pászka révén 1–0 volt a szünetben a zöldek javára, ám a fordulást követően – és addig sem –, állt be bekkelni a Vasutas, így gyönyörű gólokkal sikerült 3–1-re megverni a budapestieket. A kupameccs előtt Dzsudzsák Balázs is kiemelte, magukkal szeretnének foglalkozni, igyekeznek a csapatot eddig is jellemző kezdeményező futballt bemutatni. – Korábban is megvoltak a lehetőségeink a Ferencváros ellen. Ha azok a bizonyos utolsó passzok jobban sikerültek volna, kitudja mi lett volna a végeredmény.

Ezek a tényezők most hatványozottan igazak lesznek.

A kupameccsek mindig mások, az apró részletek nagyon fontosak – hangsúlyozta a klasszis.