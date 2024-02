Vármegyénk bővelkedik kiváló csapatokban és kitűnő versenyzőkben, akiknek számos örömteli pillanatot köszönhettünk az elmúlt évben is. Az ő teljesítményük elismerésére meghirdetjük az Év sportolója 2023 szavazást. A voksolás során olvasóink dönthetnek arról, hogy ki álljon fel a képzeletbeli dobogó legfelső fokára. Négy kategóriában – az év női sportolója, az év férfi sportolója, az év női csapata, az év férficsapata – keressük a legjobbakat. Döntse el Ön, kik legyenek az év sportolói Hajdú-Biharban!

Íme a jelöltek, kategóriánként.

Női egyéni

Battai Sugár (DEAC, vívás)

A Debreceni Egyetem sportklubjának 20 éves versenyzője évek óta a magyar válogatott alapembere. Dávid László tanítványa 2023-ban a női kardcsapat tagjaként világbajnoki címet szerzett Milánóban, a krakkói Európa-játékokon pedig bronzérmes lett. Emellett az év első felében a juniorok között is csapat vb-címmel gazdagodott, de egyéniben is rendre jól szerepel mind az országos, mind a nemzetközi versenyeken. Jó teljesítményét a hazai szövetség is elismerte, hiszen a 2023-as év legjobb vívójának választották meg.

Bányász Viktória (Flex-HD, aerobik)

A Flex-HD aerobikosának, Bányász Viktóriának 2023-ban az első jelentős versenye a portugál világkupa volt, ahol a döntőtől csak egy hajszál választotta el. Aztán a Szlovák Open elnevezésű tornán, valamint hazai porondon, a Magyar Kupában és az országos bajnokságban is több alkalommal dobogóra állhatott, így a szövetség nem véletlenül választotta meg az utánpótlás 2-es korosztály legjobb női versenyzőjének. A debreceni kiválóság már a bukaresti Balkán Games versenyén is remekül teljesített, majd az év utolsó, egyben legfontosabb megmérettetésén, a törökországi Európa-bajnokságon egyéniben és junior trió tagjaként is az előkelő 4. helyen zárt.

Vámos Petra (DVSC Schaeffler, kézilabda)

A DVSC Schaeffler kézilabdacsapatának irányítója, Vámos Petra egy igencsak tartalmas esztendőn van túl. A 23 éves játékos több mérkőzésen is vállán vitte az együttest, kiemelt szerepe volt abban, hogy a Loki a bajnokságban és a Magyar Kupában is bronzérmes lett. Vámos Petra a nemzetközi színtéren is remekül teljesített, klubcsapatával az Európa Ligában, valamint a Bajnokok Ligájában, míg a válogatottal többek között az Európa-bajnokságon is szórta a gólokat. Az előző évben összesen közel kétszázszor volt eredményes, amelyre felfigyelt a francia Metz is, ahol majd 2024 nyarától folytatja karrierjét, de előtte még további sikereket érne el a Debrecennel.

Senánszky Petra (DSI, úszás)

A többszörös világ- és Európa-bajnok, Világjátékok-győztes Senánszky Petra félretette eddigi kellékeit, az uszonyokat, és a hagyományos úszásban is igyekezett maradandót alkotni. A sportág berkein belül „koronázatlan királynő”-nek titulált versenyző az országos bajnokságon 100 méteren többször is éremmel zárt, míg az 50 méter gyorsat kétszer is megnyerte, ráadásul legutóbb két egyéni csúccsal zárt. Kókai Dávid tanítványa rendkívül erős mezőnyben állt helyt az úszók világkupasorozatában is, a 4x100-as női gyorsváltó tagjaként pedig dobogóra második fokára is felállhatott. Senánszky Petra 24.81-es idővel új országos rekordot úszott 50 gyorson a Mare Nostrum elnevezésű hagyományos nemzetközi úszóversenyen. A DSI Debrecen klasszisával a magyar csapat országos csúccsal az ötödik helyen végzett a 4x50 méteres vegyes gyorsváltók szombati döntőjében a rövidpályás úszó Európa-bajnokságon, Otopeniben. A 2023-as év utolsó havában történt még, hogy hatodik lett Senánszky Petra a női 50 méter gyorsváltóval a rövidpályás Eb-n. A debreceni kiválóság tehát folyamatosan kimagasló eredményeket ér el a nemzetközi és hazai versenyeken egyaránt, melynek köszönhetően 30 évesen a legnagyobb álma is megvalósulhat: hogy ott legyen a párizsi olimpián.

Klekner Hanga (DSI, rúdugrás)

A DSI Debrecen 24 éves rúdugrója, Klekner Hanga 2023-ban gyakorlatilag tökéletes évet zárt. Molnár Krisztina tanítványa már a Fedettpályás Atlétikai Európa-bajnokságon is szépen szerepelt, és hasonlóan az előző évekhez, a 49. Fedettpályás Atlétikai Magyar Bajnokságon is felállhatott a dobogó csúcsára. Aztán Bernben, egy nemzetközi viadalon augusztusban megjavította saját egyéni csúcsát, és 446 centimétert teljesített. A cívisvárosi atléta aztán még a szabadtéri Európa-bajnokságon és Európa-játékokon is tisztesen helytállt, és még tovább döntött a rekordján, hisz 450 centiméterig jutott. Még a hazai rendezésű világbajnokságon is szoríthattunk az ország legjobb rúdugrójának, aki egy rekordokkal teli, kerek évet zárt.

Férfi egyéni

Marozsán Fábián (Hajdúszoboszló SE, tenisz)

A Hajdúszoboszlói SE teniszezője, Marozsán Fábián a 2023-as évben nem sokat pihenhetett, ugyanis 15 Challenger-, valamint 9 ATP torna mellett a Davis-kupa selejtezőjében és világcsoportjában is megmérkőzött, továbbá a legrangosabb versenyeken – az Australian Open és Roland Garros selejtezőjén kívül Wimbledonban és az US Openen – is tisztesen helytállt. A 24 esztendős versenyző tavaly májusban „robbant be”, amikor a római mesterversenyen a világranglista 135. helyezettjeként legyőzte az akkor éppen leendő világelső spanyol Carlos Alcarazt, ráadásul a klasszis kedvenc borításán, salakon. Balázs György tanítványa az előző esztendőben többek között a sanghaji ATP tenisztornát, valamint a perugiai és antalyai Challanger Tour-t is megnyerte. Marozsán Fábián versenyről versenyre tör előre, melynek köszönhetően már a világranglista 57. helyén áll.

Osváth Richárd (DEAC, vívás)

A DEAC kerekesszékes vívója, Osváth Richárd az előző évekhez hasonlóan a 2023-as évben is halmozta a sikereket. A sportoló egy térdsérülés következtében számos műtéten esett át, majd 2008-ban a korábban sérült lábára esett, amely azóta merev, így 2011-ben kezdte el a kerekesszékes vívást. A jelenleg 38 éves versenyző az eredményeivel évről évre felhívja magára a figyelmet, éppen ezért Debrecenben és a sportág berkein belül rengetegen ismerik. A korábbi paralimpiai ezüstérmes tavaly a világkupagyőzelmeit tovább növelte, de tőr és kard egyéniben még többször is dobogós helyen végzett. Dávid László tanítványa az előző esztendőben még világbajnokságon is szerepelt, ahol mindkét versenyszámában szép eredménnyel zárt.

Dzsudzsák Balázs (DVSC, labdarúgás)

A DVSC labdarúgója, Dzsudzsák Balázs 2023-ban is vezére volt együttesének. A Loki csapatkapitánya gyakorlatilag az összes mérkőzésen pályára lépett, gólokkal és asszisztokkal segítette a cívisvárosi gárdát. Nagy szerepe volt abban, hogy a piros-fehérek a 2022/2023-as bajnokságban bronzérmet szereztek, így az Európa Konferencia Liga selejtezőjében is bizonyíthattak. A 37 éves Dzsudzsák Balázs a Zalaegerszeg elleni őszi bajnokin 150. alkalommal játszott Loki-mezben az NB I.-ben, a jubileumot pedig egy szépségdíjas találattal tette még inkább emlékezetessé. A 109-szeres válogatott futballista a Debrecennel az NB I.-ben az 5. helyen telelhetett, és a tavaszi folytatásban is igyekszik a lehető legjobb teljesítménnyel előrukkolni.

Arany Attila (DSI, hosszútávfutás)

A DSI Debrecen hosszútávfutója, Arany Attila számára jól indult a 2023-as versenyszezon, ugyanis a Mostar Nemzetközi Félmaratonon egyéni csúcsot futva 2. helyen végzett márciusban. További kiemelkedő eredményei közé tartozik a Kolozsvár Nemzetközi Félmaratonon és a Szarajevó Félmaratonon elért 5. helye – utóbbi egyben Balkán Bajnokság is volt, afrikai futókat felvonultató mezőnnyel. A világjátékokra azonban sérülten érkezett, a versenyterhelés pedig nem segítette a gyógyulást. November végére viszont összegyúlt annyi futókilométer a lábamban, hogy lehetősége nyílt a Podgorica Nemzetközi Félmaratonon elindulni. Erős, válogatott, és a budapesti atlétikai világbajnokságon résztvevő sportolókkal tarkított mezőnyben az értékes 5. helyet csípte el.

ifj. Szabó Gábor (DEAC, lovassport)

A Magyar Lovassport Szövetség hivatalos honlapja szerint 2023-ban közel 1200 díjugrató szerzett ranglistapontot. Az elit teljesítményt jelentő 50 ezer pontot ugyanakkor csak harmincegy lovas érte el, köztük a DEAC versenyzője, ifj. Szabó Gábor. A 32 éves sportoló az országos bajnokságokon és a nemzetközi tornákon mindig az egyik fő esélyes, így az előző év során is sokszor állhatott fel a dobogóra. A válogatott versenyző ráadásul a milánói Európa-bajnokságon is részt vett, továbbá a 2024-es párizsi olimpián is ott lehet.

Női csapat

DVSC Schaeffler kézilabdacsapata

Egyik legsikeresebb évén van túl a debreceni kézilabdacsapat, amely egyszerre több fronton is megállta a helyét. Szilágyi Zoltán együttese a nemzetközi kupaporondra is kilépett, a lokisták egy évvel ezelőtt az Európa-liga csoportkörében bizonyíthattak, ezúttal pedig immáron a Bajnokok Ligájában teljesítenek remekül. A piros-fehérek a Magyar Kupa és az NB I. 2022/2023-as kiírásában egyaránt a bronzérmet szerezték meg, és ennek megismétléséhez idén is minden adott.

DEAC futsalcsapata

A Debreceni Egyetem női futsalcsapata az utóbbi években magyar szinten mindent megnyert, amit csak lehetett. Quirikó Vivien együttese a 2020/21-es szezon óta uralja a hazai mezőnyt, a fekete-fehérek tavaly az NB I. és a Magyar Kupa elsőséggel zsinórban harmadik évben dupláztak. A hajdúságiak ráadásul egyre több rutinnal rendelkeznek, erejük abban is rejlik, hogy 8 sportoló már a sikerek kezdetétől segíti a csapatot. A szövetségnél ráadásul Horváth Viktóriát az év női futsaljátékosának is megválasztották. A lányok azzal a céllal vágtak neki a 2023/24-es idénynek is, hogy megvédjék a címeiket, és láthatóan nagy beleéléssel próbálják véghez vinni feladataikat, a Magyar Kupában továbbra is versenyben vannak, a bajnokságot pedig magabiztosan vezetik.

Flex-HD aerobikcsapata

A debreceni Flex-HD SE immár 18. alkalommal zárt az élen a 2023-as Magyar Kupa-döntőn, miután versenyzői 29 arany-, 8 ezüst- és 2 bronzérmet szereztek. A program részeként az MATSZ Aerobik Szakágának képviselői kiosztották az év legjobbjai elismeréseket, a köszöntésekből pedig nem maradt ki a hajdúsági klub sem, amely elnyerte az „Év legeredményesebb egyesülete”, valamint a „Legtöbb versenyzőt indító egyesülete” díjakat. Az aerobikosok a romániai Balkan Games-en, valamint világkupán is öregbítették Debrecen hírnevét. Kovácsné Laurinyecz Julianna csapata nyolc arannyal érkezett haza a Pozsonyban megrendezett Szlovák Openről, de értékes tapasztalatokkal, és nagyszerű eredményekkel tértek haza a 2023-as év fő eseményéről, a törökországi Eb-ről is, ahol a junioroknál és a felnőtt mezőnyben is minden egység döntőbe került. Utóbbi versenyen a Flex-HD-tól Bányász Viktória (JUN IW, JUN TR), Gyarmati Sophia (JUN TR), Goda Kamilla (SEN AD), György Renáta (SEN TR), Kovács Vivien (SEN TR, SEN AD), Ruzicska Vanessza (SEN AD) és Sipos Vivien (SEN TR) képviselte Magyarországot.

Feeling Tánc és Mazsorett Egyesület csapata

A 2002 szeptemberében alakult egyesület számos hazai és külföldi fesztiválon képviselte már hazánkat és Debrecent. A csapat az akrobatikus mazsorett és a showtánc stílus képviselője. Az egyesületben közel 200 táncos táncol, akiket napról napra hat oktató fejleszt. Takács-Pántya Barbara művészeti vezetőnek és Verdes Lilla koreográfusnak is köszönhetően a lánycsapat 2023-ban is rengeteg aranyéremre és különdíjra tett szert, amely mellett az egyesület 4 kiemelt fődíjat is a magáénak tudhat. Már tavaly év elején az International Dance Open több fordulójában is páratlan sikert arattak, majd 21 magyar bajnoki címmel zártak. A horvátországi világbajnokságon három vb-címet szereztek, majd az azt követő Európa-bajnokságon 17-szer voltak eredményesek. Augusztusban a Virágkarneválon, majd szeptemberben a yoUDayen is jelen voltak Debrecenben, majd még az ősz folyamán a világkupáról is kiváló eredményekkel tértek vissza a szorgos táncosok. Az év végén többek között Takács Szofi, Boda Bianka és Szilágyi Judit sok nemzetközi versenyre látogatott el, és szerzett hasznos tapasztalatot külföldön.

Piruett Táncstúdió csapata

A debreceni táncstúdió 2007 óra foglalkozik showtáncoktatással, azóta a palettájuk és a szakmai tudásunk is folyamatosan bővül. 12 jól felkészült, állandó oktató, egy gyógytornász és számos vendégtanár segíti a felkészülést. 2023-ban a Piruett összesen 170 aranyat, 72 ezüstöt és 16 bronzérmet szerzett a versenyeken. Az NTMFSZ országos pontszerző versenye például 23 koreográfiával mérettették meg magukat, volt, hogy egy versenyző több produkcióban is részt vett. Simonyi Kitty művészeti vezetőnek köszönhetően a fiatal táncosok nemcsak a hazai terepen, hanem nemzetközi versenyeken is részt vettek, így például az International Dance Open nemzetközi versenyén, ahol Balogh Zsófia és Bertuska Bella kiemelkedően teljesített, de mellettük még más debreceni táncosok is remek eredményt értek el. A WDA Dance Word világbajnokságot és az IDO SHOW DANCE világbajnokságot is megjárták, ahol a Piruett junior csoportja (Pacsura Dorka, Kacska Janka, Szabó Noémi, Tóth Szófia, Holopovics Nóra, Mózsik Boglárka és Kató Viktoria) a nemzetközi elitben végzett.

Férficsapat

DVSC labdarúgócsapata

A Debreceni VSC a labdarúgó NB I. hetedik helyén telelhetett, majd 2023-ban annyira jó tavaszt produkált, hogy bronzéremmel zárta a bajnokságot. A remek szereplésnek köszönhetően az együttes Dzsudzsák Balázs csapatkapitány vezérletével az Európa Konferencia Liga selejtezőjében is bizonyíthatott. A Loki a Magyar Kupa előző kiírásában a negyeddöntőig jutott, de a 2023/2024-es versenyben is sikerrel vette az első akadályokat. Szrdjan Blagojevics alakulata az OTP Bank Liga az utolsó tavalyi meccse után a tabella 5. helyén állt, és onnan tornázná feljebb magát ismét.

MVFC Berettyóújfalu futsalcsapata

A berettyóújfalui futsalosok az előző idényben a második helyen zárták az NB I. alapszakaszát, a felsőházban pedig magabiztosan tartották ezt a pozíciót. Az aranyéremért vívott csatában két szoros mérkőzést is játszottak a Haladással, de végül nem jött össze a bravúr, így végül az ezüst medáliával kellett megelégedniük. Rábl Jánosék a Magyar Kupában is a döntőig meneteltek, ahol szintén a szombathelyiekkel gyűlt meg a bajuk, és végül egy góllal kikaptak. Trencsényi János együttese az előző szezonhoz hasonlóan stabilan teljesít, melynek köszönhetően a 2023/2024-es bajnokságban is a második helyről várhatják a folytatást.

DEAC futsalcsapata

A debreceni futsalosok az NB I.-ben odaértek a felsőházba, ahol aztán meccsről meccsre hatalmasat küzdöttek, de a bajnokság végére elfáradtak, és végül a 6. helyen zártak. Thiago és Rácz Zsolt 25 gólig jutott, azonban a többiek is jól teljesítettek. A nyár folyamán Elek Gergőtől Tihanyi Csaba vette át a csapat irányítását, az egyetemi gárda pedig ismét elérte a felsőházat. Vass Ottóék még a kupában is versenyben vannak, és az előző évihez képest még erősebb bajnokságban is igyekeznek a lehető legtovább jutni.

Monostorpályi labdarúgócsapata

A Monostorpályi felnőtt futballcsapatának nem volt igazi kihívója a hajdú-bihari vármegyei I. osztályban. Bereczky Bence együttese miután megnyerte a bajnokságot, az NB III.-ba kerülésért hatalmas csatát vívott, végül nem tudott szintet lépni, mivel a hazai győzelem után Cigándon szintén egy szoros mérkőzésen kikapott. Rostás Gáborék a Magyar Kupa hajdú-bihari selejtezőjét is megnyerték, ezért a DEAC első számú csapatával is megmérkőzhettek. A Monostorpályi a 2023/2024-es szezonban is remekül teljesít, és ismét az aranyérem várományosa.

DEAC röplabdacsapata

A Debreceni Egyetem férfi röplabdacsapata a 2022/2023-as bajnokságban a felsőházban a 4. helyen zárt, majd egy nem túl jól sikerült playoff kör után végül az Extraliga 6. pozíciójában végzett. Fodor Antal legénysége az idei szezont bombaformában kezdte, és a 12 csapatos mezőny 4. helyéről fordulhatott a 2024-es esztendőre. A DEAC-nak a a kupában nem volt szerencséje, de Remete Lászlóék az utóbbi időben több meglepetést is okoztak, éppen ezért már egyre több mérkőzésnek vághatnak neki esélyesként.

Az Év sportolója szavazáson kategóriánként az olvasóink által a legtöbb voksot gyűjtő sportolóké, illetve csapatoké lesz a megtisztelő cím.

A szavazás március 3-án délelőtt 10 óráig tart.

Egy jelöltre egy napon egy e-mail címről csak egy szavazatot adhatnak le, de több jelöltre is szavazhatnak. A szavazási oldalon a szavazatszámok nem lesznek láthatók.

A legtöbb szavazatot kapott jelölt nevét a szavazás lezárását követő napon a haon.hu oldalon és a Hajdú-bihari Naplóban is közzétesszük.