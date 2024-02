A DVSC Schaeffler vasárnap újabb Bajnokok Ligája összecsapást vívott a Savenhof ellen. A debreceniek számára „könnyű” volt a matek: ha több pontot szereznek, mint a Bietigheim, az ötödik helyen várják a folytatást. A találkozót megelőzően kijelenthető volt, hogy a hajdúságiak számítanak az esélyesnek.

A meccset a pirosban kézilabdázó debreceniek kezdték, az első gólt azonban a svédek szerezték. Az első cívisvárosi találatra az ötödik percig kellett várni, Grosch talált be. Ezt követően néhány másodpercen belül mindkét fél betalált, nálunk Planéta volt eredményes. A Loki kezdőjében Szabó Nina is helyet kapott, aki meg is szerezte első BL-gólját (3–3). Az első kettő perces büntetést a DVSC Schaeffler kapta, a remekül kezdő Planétát szórta ki a játékvezető. A svédek rendkívül felszabadultan játszottak, a mieink szerencsére tartották a lépést. Vámos Petra is kezdte felvenni a ritmust, a 18. percben megszerezte a vezetést, majd Füzi-Tóvizi megduplázta azt (9 – 11). Töpfner büntetőjével tovább növelte góljai számát a Loki, a házigazdák trénere pedig időt kért. Zsinórban ötször találtak be Kácsorék, de Stankijevic megszakította a remek sorozatot. A debreceniek már a harmadik üres kapus találatukat jegyezték, egyre inkább eldőlni látszódtak a kérdések már az első játékrészben.

A vendégek kiváló teljesítményéhez elengedhetetlen volt Gabriel jó formája. Az első félidő Vasutas-fölényben zajlott, az állás pedig 14–18 volt a szünetben.

Sima lett a vége

A fordulást követően a svédek szerezték az első találatot. A hajdúsági kapuban Bartulovics váltotta Gabrielt, az elején pedig ismét emberhátrányba került a DVSC Schaeffler. Állandósult a négy gólos különbség, kizökkenthetetlennek tűnt a debreceni együttes. A játékvezetők olykor-olykor túl szigorúan döntöttek, folyamatosan kevesebb Vasutas-játékos volt a pályán. Az egyébként kongó lelátón a piros mezesek szurkolói voltak a hangosabbak. A kapufa is a cívisvárosiakkal volt, a 42. percben már 18–24 volt az eredmény. Az utolsó negyedórára teljesen felőrölte ellenfelét a Loki, de öt gólnál nagyobb különbség nem alakult ki a csapatok között. Ettől függetlenül kétség sem férhetett az újabb győzelemhez. Csernyánszki Liliána is remekül játszott a meccsen, a házigazdák nem tudták tartani a debreceni játékost. Töpfner szerezte a harmincadik találatot, amely már a hetedig gólja volt a vendégek kézilabdázójának.

Néhány pillanattal később a nyolcadikat is megszerezte. A végén potyogtak a gólok, 24–34-nél már tíz volt a felek között, a vége azonban „csak” 36–27 lett a DVSC Schaeffler javára.

