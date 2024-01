Felemás éven van túl Arany Attila, a DSI Debrecen hosszútávfutója. Jól kezdődött számára a tavasz, mert mindjárt a legelső versenyén, a Mostar Nemzetközi Félmaratonon egyéni csúcsot futva 2. helyen végzett márciusban. További kiemelkedő eredményei közé tartozik a Kolozsvár Nemzetközi Félmaratonon és a Szarajevó Félmaratonon elért 5. helye – utóbbi egyben Balkán Bajnokság is volt, afrikai futókat felvonultató mezőnnyel.

A túlélésért küzdöttek

A debreceni kiválóságnak sikerült kiharcolna a magyar csapatba kerülést az Egyetemi Világjátékokra, amely az olimpia után a legnagyobb versenyzői létszámmal megrendezett sportesemény.

Kínában több mint tízezer sportoló vett részt a megmérettetésen nyáron. Sajnos egy elhúzódó sérülés alaposan megnehezítette a DSI sportolójának felkészülését, de a magyar hosszútávfutás erőviszonyait figyelembe véve világszinten, a félmaratonin elért 29. helyezés miatt egyáltalán nem kell szégyenkeznie, főleg úgy, hogy elmondása szerint a 90 százalék feletti páratartalomban és 28 fokos melegben gyakorlatilag a túlélésért küzdöttek.

– Az én helyzetem egy kissé speciális, az edzéseket és a versenyeket az egyetem mellett teljesítettem, a sikeres államvizsgám után, pedig teljes munkaidős egyetemi oktatóként sportoltam. Mindezeket figyelembe véve nem lehetek elégedetlen az eredményeimmel – újságolta a sportoló a Haonnak. – Sajnos az év második fele már alakult túl jól. A világjátékokra is félig sérülten mentem, a versenyterhelés pedig természetesen nem segítette a gyógyulást.

Gyakorlatilag október elejéig nem tudtam futni, csak rehabilitációs és erősítő edzéseket végeztem, valamint triatlonos múltamnak köszönhetően úszással tartottam szinten az állóképességemet.

November végére viszont összegyúlt annyi futókilométer a lábamban, hogy lehetőségem nyílt a Podgorica Nemzetközi Félmaratonon elindulni. Erős, válogatott, és a budapesti atlétikai világbajnokságon résztvevő sportolókkal tarkított mezőnyben az értékes 5. helyet csíptem el. Ezzel lezártam a 2023-as szezonomat – ismertette.

Arany Attila

Forrás: Kiss Annamarie

Bitang nehéz lesz

Arany Attila optimistán vág neki a 2024-es évnek, az egyetemen szeretné minél alaposabban, és a tőlem telhető legmagasabb szinten végezni az oktatói munkáját, míg a sportban nagy céljai vannak. – Tisztában vagyok vele, hogy ha a terveim közül mindent meg akarok valósítani, bitang nehéz lesz.

Az edzőmmel elérkezettnek látjuk az időt a „királykategóriába” való átlépésnek, konkrétan idén szeretném az első teljes maratonomat teljesíteni.

Nagyon boldog lennék, ha ezen a távon is sikeres futó válna belőlem. Évről-évre egyre jobb maratoni eredményeket akarok elérni. Mivel tavaly rengeteget úsztam a sérülésem miatt, és jövőre kiegészítő edzésekként továbbra is látogatom majd az uszodát, nem lehetetlen, hogy rajthoz állok egy aquatlon világversenyen is – nyilatkozta a sportoló, aki számára egyáltalán nem lenne idegen a sportág, hiszen korábban junior Európa-bajnoki bronzérmet szerzett benne.