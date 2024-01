Ábrók Zsolt, a DVSC Kézilabda Kft. ügyvezetője a Sport Tv „Harmadik Félidő” című műsorában jelentette be vasárnap este, hogy Vámos Petra 2024 nyarán távozik az együttestől. A 23 éves, válogatott irányító 2027-ig írt alá Metz alakulatához, amely jelenleg veretlenül vezeti a francia bajnokságot, a Bajnokok Ligája B-csoportjában pedig 7-0-2-es mérleggel a második helyen áll.

– Hónapok óta folyt az egyeztetés az átigazolásommal kapcsolatban, s végül most jutottunk el idáig – mondta a Piros-Fehér Podcast vasárnap esti adásában Vámos Petra, aki szerint minden úgy alakult, ahogyan azt szerette volna. – Vonzott a légiósélet, tetszik az a francia stílus, amely preferálja a gyors játékot.

A Metz az egyik legszimpatikusabb csapat számomra a Bajnokok Ligájában, ezért is döntöttem úgy, hogy elfogadom az ajánlatát.

A célok adottak, biztos vagyok benne, hogy rengeteget tanulok majd a rutinos csapattársaktól. Nagy kihívás megismerni egy új kultúrát, és megszokni az új környezetet, minden szempontból egy következő lépcsőfok az életemben. Köszönöm a debreceni vezetésnek, hogy lehetővé tette, hogy a karrieremet a Metznél folytathassam – hangoztatta a videóban.

Vámos Petra a magyar válogatott egyik alapembere

Fotó: Nemzeti Sport-archív

Sporttörténelmet írt

Vámos Petra kiemelte, hogy nagyon hálás a Lokinak, úgy érzi Debrecenben vált komplex játékossá. Azt is elmondta, hogy már tavaly is szó volt a váltásról, de akkor még nem állt készen az átigazolásra. Ebben a szezonban azonban fizikálisan és mentálisan is sokat lépett előre, és külön öröm számára, hogy a DVSC Schaefflerben játszhatott először a BL-ben.

Most rengeteg érzelem van bennem, jó, hogy még van fél év a váltásig, addig ezek leülepszenek majd. Szeretném szép eredményekkel elhagyni Debrecent, amely a második otthonom lett. Még nem tettünk le a bajnoki bronzérmemről, a Magyar Kupában is ott szeretnénk lenni a végjátékban és a Bajnokok Ligájában is cél a továbbjutás

– fogalmazott a Piros-Fehér Podcast exkluzív interjújában.

A Loki honlapján az is olvasható, hogy Vámos Petra kivásárlása sporttörténelmi jelentőségű, hiszen korábban sohasem fizettek DVSC játékosért. Ő az első olyan magyar kézilabdázó, aki az akadémiai rendszer neveltjeként – a Debrecen előtt a balatonboglári NEKA csapatát erősítette – egy külföldi sztárcsapathoz, a Bajnokok Ligája egyik legerősebb együtteséhez szerződik.

A francia csapat ezt a kreatív képet osztotta meg a szurkolókkal vasárnap este

Forrás: Metz Handball / Facebook

Kommentáradat

A bejelentést követően a Metz közösségi oldalai is felrobbantak. A franciák többségében kedves szavakkal üdvözölték Vámos Petrát, de kommentek formájában a magyar drukkerek is sok sikert kívántak.

A legjobb debreceni játékos ment hozzátok, aki óriási kedvenc volt. Vigyázzatok rá!

– üzent egy Loki-szurkoló a Metz fanatikusainak.

Több francia drukker is figyelemmel követte Vámos Petra eddigi pályafutását. Valaki azt is kiemelte, hogy a Metz fő riválisát, a Brestet is megszórta gólokkal a múlt héten: „36 gól eddig a Bajnokok Ligájában, köztük 10 találat a Brest ellen”. Többen is szóvá tették, hogy szeretik a sárga-kékek átigazolási politikáját, a rendszerbe pedig a magyar válogatott irányító is tökéletesen be fog illeszkedni: „Nagyszerű újonc!!! A Metz mindig olyan játékosokat igazol, akik a csúcsra vihetik a csapatot. Petra képes arra, hogy vállán vigye az együttest. Hatalmas örömmel fogadjuk a magyar tehetséget!”

Az egyik közösségi felületen néhányan még a magyar szurkolóknak is üzentek: „Köszönjük, hogy elküldtétek nekünk Petrát, a legnagyszerűbb magyar játékosok közé tartozik. Remélem, még hosszú ideig virágozni fog gyönyörű városunkban, Metzben.” Egy másik hozzászóló pedig úgy vélekedett, hogyha Vámos Petra a francia gárdánál még többet fejlődik, biztos benne, hogy Magyarország válogatottját is a csúcsra vezeti.

Vámos Petra minden bizonnyal jövőre a Metz csapatával is bizonyíthat a Bajnokok Ligájában

Fotó: Molnár Péter / Napló-archív

Már nagyon várják

Mivel a Metztől a dán Kristina Jörgensen Győrbe távozik, így Vámos Petra őt pótolhatja. Emmanuel Mayonnade edző azonban a klub honlapjának kiemelte, hogy a DVSC jelenlegi játékosának más erősségei vannak, amelyre építkezni fognak. – Nagyon örülünk Vámos Petra érkezésének. Pontosan ilyen játékost kerestünk, persze más, mint Kristina Jörgensen. Nem akartuk egy teljesen hasonló játékossal pótolni Kristinát. Többek leszünk egy olyan kézilabdázóval, aki jó az egy az egy elleni harcban.

Egy karakteres játékos, nagyon kitartó, fiatal, és kimondottan jól fejleszthető. Megvan a képessége arra is, hogy kettes védővé váljon. Kiváló a lerohanásoknál is, gyors és robbanékony. Ez összhangban van azzal, amire a Metz a következő szezonban törekszik

– hangoztatta a tréner.

Thierry Weizman, a Metz elnöke is elismerően nyilatkozott Vámos Petráról. – Örömmel jelentem be a magyar válogatott irányítójának szerződtetését. Petrának kiváló világbajnoksága volt, a gyorsaságot és az erőt ötvözte. Rendkívül motivált és harcos. Ő egyike azon tehetségeknek, aki sok munkával folyamatosan fejlődik.

Reméljük, hogy legalább annyira beválik majd, mint korábban Ana Gros, Xenia Smits, Kristina Jörgensen és Bruna De Paula, és a lehető legmagasabb szinten sikeres lehet vele a közös történetünk

– emelte ki.

Kihívásként éli meg

A főszereplő, Vámos Petra is bejelentkezett egy videóban, melyben angol nyelven szólt a Metz szurkolóihoz. Nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy a jövőben a francia csapatban bizonyíthat.

– Hihetetlen érzés, hogy a következő három évet a Metznél tölthetem. A klubnak nagy céljai vannak a francia bajnokságban és a Bajnokok Ligájában, ezért szeretnék mindent beleadni és küzdeni azért, hogy közösen elérjük ezeket a célokat. Fiatal játékosként sokat szeretnék fejlődni és tanulni, így úgy gondolom, hogy ez egy nagyszerű és kihívásokkal teli kaland lesz számomra. Már nagyon várom, hogy beilleszkedjek ebbe a gyönyörű városba és mindenkit megismerjek. Alig várom, hogy találkozzam a szurkolókkal és halljam a buzdításukat az arénában – üzent Vámos Petra a jövőbeli csapatának drukkereinek.