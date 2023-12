A jelenleg is zajló dán–norvég–svéd közös rendezésű női kézilabda-világbajnokságon a DVSC Schaeffler együttesét ezúttal hat játékos képviselte. A magyar csapat tagjaként Füzi-Tóvizi Petra, Töpfner Alexandra és Vámos Petra bizonyíthatott, Tamara Haggerty a hollandokat képviselte, Mariana Costa a brazilokért, míg Jovana Jovovics a szerbek sikeréért küzdött

Hazánk legjobbjai hatalmas pozitív lökettel és óriási motivációval vágtak neki a vb-nek. A csoportkörben Paraguay és Kamerun ellen simán hozták a kötelezőt, azonban a Montenegró elleni erőpróbának csak az első része sült el jól, a második félidőben pedig totálisan összeomlottak. A magyar lányok a középdöntőben próbálták menteni a menthetőt, de a Szenegál elleni magabiztos győzelem után a svédek ellen a félidő után ismét meginogtak, és fájó vereséget szenvedtek.

Az utolsó meccs előtt már biztos volt, hogy nem juthatnak a legjobb nyolc közé, de a horvátok ellen meg kellett ragadni az utolsó szalmaszálat az olimpiai selejtezőt érő helyezés eléréséhez. Megmagyarázhatatlan, ahogy a magyarok az utolsó találkozón hatgólos hátrányból felálltak, és végül 23–22-es győzelmet arattak. Végül minden jó lett, hiszen a 10. pozícióban végeztek, mellyel az olimpiai selejtezőt is kiharcolták.

Ennek ellenére a szakemberek hatalmas hibát követnének el, ha az elmúlt hetekben látott felmerülő problémákat a szőnyeg alá sepernék. Ebben a fiatal csapatban ugyan benne van a jó teljesítmény, de ahhoz azt ki is kell aknázni – ha pedig a mostani vb-szereplést nézzük félig tele, félig üres lehet a pohár.

Sokat tanultak

A Lokiból Vámos Petra egyértelműen a magyarok egyik legjobbja volt, mind védekezésben, mind támadásban nagy segítségére vált a csapatnak. Egyike volt azoknak, akik a legtöbb időt töltötték a pályán, összesen pedig 18 alkalommal zörgette meg a hálót, mellyel a házi góllövőlistán a 3. helyen végzett. Láthatóan igyekezett, hogy vállára vegye az együttest, és vigye magával a többieket. A 23 éves irányító a horvátok elleni összecsapáson még a meccs embere is lett, bár a legösszeszedettebben talán a svédek ellen játszott. Ugyan nem mindig brillírozott, olykor hirtelen több rossz döntést is hozott, de még így is az egyik legmegbízhatóbb volt, és feltehetőleg az olimpiáért játszó válogatottban is alapember lesz.

Füzi-Tóvizi Petra is minden meccsen szóhoz jutott. A beállós a védekezésből rendesen kivette a részét, de elöl csupán Kamerun ellen szerzett gólt – igaz, akkor négyszer is betalált. Nem ez volt az ő vb-je, a most mutatottnál jobb teljesítményre is képes, de harcosságára még sokáig lesz szükség. Töpfner Alexandra csak epizódszerepet töltött be, ám ahhoz, hogy a többieket tehermentesítse, fontos láncszem volt. Paraguaynak és Kamerunnak ráadásul 9 gólt is berámolt, de a többi mérkőzésen csak néhány percet játszott.

Kimondottan jó volt látni, hogy a Vámos–Füzi-Tóvizi–Töpfner trió a horvátok elleni extázisban együtt ünnepelt. Még ha felemás érzésekkel is térhetnek vissza Debrecenbe, bizonyára rengeteget tanultak a világeseményen, amit akár januárban, a Bajnokok Ligájában is kamatoztathatnak.

A légiósok is bizonyítottak

Ami a DVSC külföldi sportolóit illeti, Jovana Jovovics, Tamara Haggerty és Mariana Costa is fontos szerep hárult. A klub honlapja szerint Jovovics a csoportmeccseken (Dánia, Románia, Chile), illetve a középdöntő első két találkozóján (Lengyelország, Németország) átlagosan több, mint 55 percet töltött a pályán, amely sokat is kivett belőle, és a japánok elleni mérkőzés elején rosszul lett. Azóta azonban már jobban érzi magát, de elővigyázatosságból még egy alapos kivizsgálás vár rá.

Az átlövő 21-szer volt eredményes, mellette 32 gólpasszt is kiosztott, a középdöntő után pedig a „kanadai táblázaton” is a top tízben volt, nem rajta múlott, hogy a szerb nemzeti csapat csak a 21. helyen zárt.

Argentína, Kongó és Brazília ellen tükörsimán, első helyen középdöntőbe jutó hollandok Tamara Haggerty-t leginkább a védekezésben vetették be. A Loki beállósa a középdöntőben a csehek, az ukránok, és a spanyolok ellen is jó teljesítménnyel rukkolt elő, a vb-n két gólt is jegyezhetünk a neve mellé. Azonban a keddi negyeddöntőben a címvédő, tavalyi Eb-győztes Norvégia már túl erős falatnak bizonyult a narancsszínűek számára, így hamarosan Haggerty is visszatérhet a cívisvárosba.

Mariana Costa-ék a brazil csapattal egy hajszállal maradtak le a negyeddöntőről

Fotó: AFP-archív

Mariana Costa a brazil nemzeti gárda tagjaként meccsenként (Ukrajna Kazahsztán, Spanyolország, Hollandia, Argentína és Csehország ellen) átlagosan több mint egy félidőt játszott. A debreceniektől az év végén távozó jobbszélső összesen 18 gólig jutott. A dél-amerikaiaknak kis híján a negyeddöntőbe jutottak, ám végül ez nem jött össze nekik, és a 9. helyen végeztek.

A DVSC kézilabdacsapatára az idei esztendőben még egy bajnoki mérkőzés vár. Szilágyi Zoltán együttese december 30-án Kisvárdán bizonyíthat, ahol Mariana Costa utoljára öltheti magára a piros-fehér mezt. Ekkorra Haggerty és Jovovics is visszatérhet a régi kerékvágásba, és tehetik fel a koronát az idei, világklasszis teljesítményükre.