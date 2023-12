Újabb két évig Debrecenben marad Hámori Konszuéla. A jobbátlövő szerződése jövő nyáron lejár, de a klub újabb, 1+1 évre szóló kontraktust kínált neki, amit a játékos elfogadott - olvasható a kézisek honlapján.

Hámori Konszuéla tavaly nyáron lett a DVSC SCHAEFFLER játékosa. Eddig 53 tétmérkőzésen 111 gólt szerzett a Loki mezében. Első szezonjában 26 NB I.-es meccsen 49 gólt lőtt. Idén az eddigi 9 bajnokin már 24-szer volt eredményes. Emellett a Bajnokok Ligájában is betalált már 22-szer. Koni játékának hasznosságát azonban nem lehet csupán a megszerzett gólok számával érzékeltetni. Gólpasszai, kiharcolt 7 méteresei és védekező munkája is nagyban hozzájárult a Loki eredményességéhez. Első debreceni évében rögtön két bronzérmet szerzett a csapattal, hiszen a DVSC SCHAEFFLER a bajnokságban és a Magyar Kupában is a harmadik helyen végzett. Hámori Konszuéla szívesen marad Debrecenben, mert vannak még tervei a csapattal.

– Nem volt nehéz döntés, mert nagyon szeretem a várost és a csapatot is, jól érzem itt magam, így viszonylag hamar igent mondtam a hosszabbításra – mondta a hosszabbítás kapcsán Koni. Remélem, hogy jövőre is a Bajnokok Ligájában szerepelünk majd, de ha mégsem, akkor az Európa Ligában elérhetünk akár egy kiugró eredményt is. Végre úgy érzem, hogy sikerült magamra találnom. Az elmúlt időszakban úgy játszottam, ahogy azt saját magamtól is elvárom, bízom benne, hogy továbbra is így fog menni a játék. Úgy érzem, a klub jó úton halad, ambiciózus céljaink vannak és én szeretnék továbbra is együtt küzdeni a csapattal a célok eléréséért.

Hámori Konszuéla aktuális szerződése jövő nyáron jár le. Most 1+1 évre szóló kontraktust írt alá, ami azt jelenti, hogy 2025-ig biztosan a Lokiban marad, és ha a felek érvényesítik majd a plusz egy évre szóló opciót is, akkor 2026-ig a DVSC SCHAEFFLER játékosa lesz.