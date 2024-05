Immár hetedik alkalommal rendezte meg a Debreceni Tankerületi Központ a Debreceni Tehetséggondozó Diákkonferenciát. A debreceni oktatás minőségét jól reprezentáló országos megmérettetésére ebben a tanévben 9 tankerületi központ, 299 tanulója, 181 pályamunkával nevezett. A május 17-i döntőbe 26 pályamunka jutott be.

Kossa György elmondta, a Debreceni Egyetemet fenntartó alapítvány számára fontos a debreceni oktatás támogatása

Fotó: Czinege Melinda

– Számunkra rendkívül fontos, hogy a kiválóságokat megtaláljuk. A jövő nemzedéke határozza meg a térség fejlődését, a polgárok mindennapjait és életminőségét – fogalmazott köszöntőjében Kossa György, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke. A fiatalokhoz szólva elmondta, a verseny kiváló lehetőség arra, hogy megmutassák, mire képesek, hogyan képviselik közösségüket, szüleiket, önmagukat.

– A tudás megszerzésével már nyertesek vagytok. Kívánom, hogy a tudásvágy kísérje végig életeteket, mindig a legjobbak akarjatok lenni, szeressétek azt a szakmát, amit magatoknak választotok – fogalmazott. Hozzátette, az egyetemfenntartó alapítvány egymillió forinttal támogatja a nyertes diákokat.

A múlt és a jövő meghatározója a debreceni oktatás

– Városunk büszke lehet hosszú és gazdag történelmére, amelyben a debreceni oktatás mindig is központi szerepet játszott. Az évszázadok során Debrecen számtalan tehetséges diákot és elkötelezett pedagógust nevelt ki, akik tudásukkal és munkájukkal szűkebb és tágabb pátriájukat gazdagították. A történelmi gyökereink jelentik azt a fundamentumot, amelyre ma is építünk. Az, hogy városunk iskolavárosként ismert, jelentős kötelezettségeket ró ránk. Nemcsak a múlt tiszteletéről van szó, hanem arról is, hogy a jövő generációinak is biztosítsuk azokat az értékeket és lehetőségeket, amelyeket elődeink alkottak – mondta beszédében Papp László, Debrecen polgármestere. Mint kifejtette, Debrecen iskolaváros szerepének fenntartása és erősítése érdekében nélkülözhetetlen a megfelelő infrastruktúra, a modern taneszközök és technológiák alkalmazása, a pedagógusok szakmai fejlődése, a diákok korszerű oktatása.