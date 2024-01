Mennyit ér a mostani keret?

Az átigazolási árbecslésekkel foglalkozó Transfermarkt legutóbbi adatai alapján a DVSC csapata 9,9 millió eurót ért. A becslés szerint Thor a Loki legértékesebb (1,5 millió euró) játékosa, mögötte Loncsar 600 ezer euróval állhat fel a képzeletbeli dobogó második fokára. Rajtuk kívül a német oldal szerint még öt futballista játékjoga – Lagator, Szuhodovszki, Pellumbi, Manrique és Kusnyir – érhet 500 ezer eurót. Utánuk 450 ezer euróval Bévárdi Zsombor jött a sorban, csakhogy arra még a Transfermaktnál sem vették számításba, hogy eligazol, így kedd este a keretérték 9,45 millió euróra csökkent.

A DVSC becsült keretértéke az elmúlt tíz évben

Forrás: Transfermarkt

Összehasonlításképp azt is megnéztük, hogy az utóbbi tíz év során mennyit ért a DVSC aktuális csapata. Mint az ábrán is látható, háromszor – 2014. július 10-én, 2017. február 15-én és 2023. július 1-jén – is kiugró értéket fedezhetünk fel, amely csak azért fordult elő, hiszen azokban az átigazolási időszakokban történt a klubnál a legnagyobb játékosmozgás (így azokban az esetekben az érkezők mellett még a később távozó labdarúgók becsült értéke is beleszámított). A reális adatokat tekintve 2022 augusztusában a debreceni játékosok összértéke 9,8 millió euró volt, de a mostani 9,9 eurós keretérték még azt is felülmúlhatta volna, ám a 9,45 euró az elmúlt évekéhez képest igen jónak mondható.

Állítható tehát, hogy a DVSC a valaha volt egyik legértékesebbnek vélt csapatával alkothat maradandót a bajnokságban, és küzdhet a dobogóért.

Számíthatunk még új igazolásokra?

Ahogyan arról korábban a Haon is beszámolt, a 900 euróra becsült, Maliban született Ibrahim Diarra iránt, valamint a 700 ezer euróra taksált svéd-palesztin Omar Faraj iránt érdeklődhettek a debreceniek. Azonban arra, hogy valóra váljon a játékosok szerződtetése, a Transfermarkt már nem sok reményt (előbbi esetében 28 százalék, utóbbi esetében 38 százalék) fűz. Viszont a külföldi portál szerint a Budapest Honvéd kötelékéhez tartozó, 300 ezer euróra rúgó Kocsis Dominik szerződtetésére 82 százalék van, így talán még készülhetnek a Loki-szurkolók egy újabb transzfer hírére.

Az NB I.-es csapatok tíz évvel ezelőtti, és a 2024-es keretértéke

Forrás: Transfermarkt

Mennyit ér ez a többiekhez képest?

Ahogyan az a Transfermarkt általi kimutatásban látható, az NB I. mezőnyét nézve jelenleg a címvédő Ferencváros játékoskeretének értéke a legmagasabb (53,28 millió euró), amely az utóbbi egy évtizedben megötszöröződött. A második a Puskás Akadémia (11,03 millió euró), a harmadik a Fehérvár (10,39 millió euró), mögöttük pedig (legyen szó 9,9, vagy 9,45 millió euróról) a DVSC a befutó.