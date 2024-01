A DVSC 2022 telén a Budapest Honvédtól igazolta le az akkor 18 esztendős utánpótlás válogatott labdarúgót, Rácz Balázst. A támadóval másfél plusz kétéves szerződést kötött a Loki, melynek színeiben az MTK elleni bajnokin mutatkozott be az élvonalban, és még az Újpest, a Ferencváros és a Puskás Akadémia ellen is játéklehetőséget kapott.

Kölcsön után kölcsönben

A 2022/2023-as szezonban azonban már csak a kis Lokiban jutott szóhoz, 19 meccsen 8 gólig jutott. Aztán kölcsönben a Szeged NB II-es csapatában folytatta, 10 találkozón 3 gólig jutott. Rácz Balázs azt követően is a DVSC játékosa maradt, de a klub ismét kölcsönadta a másodosztályú Kozármislenynek, ahova 2023 nyarán tette át székhelyét.

Szerződése 2024. január 15-ig szólt, melyet a felek nem hosszabbítottak meg – számolt be róla a Kozármisleny honlapja. A fiatal-szabálynak is megfelelő labdarúgó az őszi NB II-es bajnoki mérkőzéseken 3-szor kezdőként, 2-szer pedig csereként lépett pályára, legutóbb még a 8. fordulóban, ezt követően sajnos egy betegségből kifolyólag hosszú ideig nem is tudott edzeni. A bajnokság végén ugyan csatlakozott a társakhoz, de a hosszú kihagyás miatt játéklehetőséget nem kapott.

További átigazolási hírek

A dvsc.hu egyelőre még nem közölte a hírt, így egyelőre még nem tudni, hogy a támadó mikor csatlakozik az együtteshez. Mint már a Haonon is olvashatták, az eddig szintén kölcsönben lévő nigériai Peter Olawale már máshol folytatja, honfitársa, David Nwachukwu pedig a további tapasztalatszerzés érdekében nyárig kölcsönben az NB II-es BVSC együttesében szerepel. Mint ismert, a távozók mellett azonban vannak érkezők is, Szuhodovszki Somát még karácsony előtt jelentette be a debreceni klub, de a csapattal edz már a másik két új igazolás, Jorgo Pellumbi és Thor Úlfarsson is.