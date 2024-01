Múlt vasárnap este hivatalossá vált, hogy a DVSC leigazolta a klub történetének első izlandi idegenlégiósát, Thorleifur „Thor” Úlfarssont. A 23 éves, 185 cm magas csatár megszerzését egy – a Thor becenevet meglovagolva – látványos videóval jelentették be a piros-fehérek a közösségi oldalukon.

A futballistával 2.5 éves szerződést kötött a Loki, melyről Christian Bysted, a játékos ügynöke számolt be az Instagram-oldalán. A neten egyből szárnyra kapott egy 50 ezer eurós vételi összeg, amit pletykának minősített Asher Mendelsohn, a Houston Dynamo technikai igazgatója, azt írván az X-csatornáján, csak az 50 ezer euró bónuszok vagy százalékok nélkül nem lenne jó üzlet számukra, hozzátéve, a szerződés pontos feltételeit nem közölheti. A Houston a transzfer bejelentésekor a közösségi oldalán annyit közölt, hogy a futballista játékjogának továbbértékesítése esetén részesedni fog az összegből.

Álmaiban Amerika

Egy korábbi posztunkban már részletesen bemutattuk a játékos eddigi pályafutását: szülőhazájában, Izlandot kezdett futballozni, majd a szigetországot elhagyva egészen Amerikáig repült, és a Duke Egyetemen folytatta a karrierjét. Ott igen sikeres másfél szezont húzott le, a klubjában és a konferenciában is legjobbak közé tartozott.

Erre figyelt fel az amerikai labdarúgó-bajnokságban (MLS) szereplő Houston Dynamo, és a drafton az összes játékos közül negyedikként foglalta le a játékjogát.

Összesen 49 mérkőzésen lépett pályára az amerikai bajnokságban, ezeken 7 gólt és 2 gólpasszt jegyzett, mostantól pedig Debrecenben bizonyíthat.

Laza stílusban

Annak érdekében, hogy portálunk olvasói minél több információhoz jussanak, megpróbáltunk egy picit mélyebbre ásni Thor eddigi pályafutásában, életében, és pár érdekességre rá is bukkantunk. A játékos pár hónapja indította el saját TikTok csatornáját, ahol eleinte a civil életét megörökítő képekből rakott össze videókat, de nemrég Fitology néven egy új videósorozatba kezdett, amelyben az öltözködését mutatja be, mint fogalmaz, „azért, hogy nagyon jól nézzen ki”. Láthatóan érdeklődik a divat iránt, korából adódóan fiatalosan ruházkodik, és mivel a rap zenét kedveli, úgy tűnik, az kihat a szettjére is: bő szárú nadrág, egy teljesen elütő színű felsővel, hozzá egy sportcipő, karóra, karkötő, három gyűrű (szigorúan kettő az egyik kézen, egy a másikon), időnként sapka, valamint napszemüveg.

Thorleifur ”Thor” Úlfarsson

Forrás: DVSC

A kapus, meg az óra esete

Tovább böngészve a világhálón szembejött Thorról két olyan korábbi videó is, amely nem biztos, hogy a legjobb fényben tünteti fel őt. Időrendi sorrendben haladva az első felvétel 2021. novemberében készült, amikor a Duke hazai pályán 2–1-re nyert az UCLA ellen az utolsó pillanatban.

Thor miután kiörömködte magát a csapattársaival, célzottan odaszaladt az ellenfél kapusához, majd gúnyolódva többször is bemutatta neki, hogy szerinte mennyire árnyékra vetődött.

Természetesen ezt nem nézték jó szemmel az ellenfél játékosai, és az egyik védő nekifutott az izlandinak, aki erre az arcához kapva rongybabaként esett össze, és hempergett egyet a füvön kiharcolva egy piros lapot az UCLA labdarúgójának.



A második videó azért kevésbé megosztó: hazai pályán a Houston 4–1-re verte a San Jose Earthques alakulatát az MLS-ben 2023. júniusában. Thor csereként beállva két szép gólt szerzett, ráadásul egyiket ballal, a másikat jobbal ( a 77. és a 89. percben, a videón 5:12-nél és 6:04-nél).

Ám a duplázást követően látható, hogy a csatár a gólöröm helyett valószínűleg a kispadnak mutogatja a csuklóját, mintha egy óra lenne rajta, jelezve, szerinte több játékpercet érdemelne.

Persze lehet erre úgyis tekinteni, hogy kiállt magáért, az igazát pedig a két góljával támasztotta alá.

A nagymamának

A végére maradt egy felvétel, ami a labdarúgó egy másik, egy mély érzésű oldalát mutatja meg. Thor az első gólját az MLS-ben a Los Angeles Galaxy ellen szerezte 2022. májusában, és azt az egyébként nagyon szép találatot a néhai nagymamája emlékének ajánlotta. A mérkőzés után saját Instagram-oldalán magyarra fordítva az alábbi szöveget fűzte a találatról készült videóhoz: „6 évesen azt mondtam a nagymamámnak, hogy idősebb koromban profi focista leszek, és gondoskodni fogok róla. Ő volt a legjobb barátom, egyben a legszebb és legkedvesebb ember a világon, soha nem értettem, hogyan érdemlem meg, hogy a közelemben legyen. Mindig is az volt az álmom, hogy profi legyek, de valójában sosem tettem bele mindent, hogy megvalósítsam ezt az álmot, csak azért mondtam neki, mert törődtem vele.

2015. április 16-án foghattam a kezét, és elbúcsúzhattam tőle, miközben az utolsó napján a rákkal küzdött.

Azóta a nap óta annak szentelem az életemet, hogy profi focista legyek. Tudom, hogy fentről nézed, és remélem, hogy büszkévé teszlek. Neked Sigga nagymama!” – írta ki magából az érzéseit.