A DVSC leigazolta a Houston Dynamo 23 éves izlandi támadóját, Thorleifur ”Thor” Úlfarssont. Több kérdést is felvet a transzfer, de személy szerint az örökzölddel foglalkozok: Vajon mennyit fog játszani az új csatár érkeztével a saját nevelésű és közönségkedvenc Bárány Donát? Idézhetném Böde Dánielt, aki még Fradi dresszben nyilatkozta azt, hogy „minden évben idehoznak valakit, a végén pedig mindig én játszok”, de mindannyian tisztában vagyunk vele, Dodó esetében nem egészen ez volt mindig a helyzet. Emlékezhetünk, nem is volt olyan rég, amikor hétről hétre Dorian Babunszki szerepelt a kezdőcsapatba, Donát pedig elvétve jutott lehetőséghez. Nem szándékozom az ördögöt a falra festeni, de nyilvánvalóan nem azért szerződtetett a Loki az USA-ból játékost, hogy a padot koptassa. Noha azt sem állítom, hogy azonnal visszaszorulna a kezdőből a Vasutas 17-es számú labdarúgója, sőt. Miért lenne elképzelhetetlen, hogy akár egyszerre szerepeltesse őket Szrdjan Blagojevics? Az alaptaktikát mondjuk aligha fogja megváltoztatni a szerb mester, de biztosan lesznek olyan meccsek a tavasszal, hogy két csatárral is kell rohamoznia a piros-fehéreknek – ne legyen igazam, nyerjünk meg tükörsimán minden találkozót –, ebben az esetben kifejezetten hasznos lehet egy szintén fiatal skandináv center. Ha visszemlékszünk a régi korszakok nagy debreceni csapataira, Kerekes, Igor Bogdanovics. Előbbi inkább erőcsatár, mint jelen esetben Thor, míg utóbbi a gyors, robbanékony és labdaügyes csatár. Ha akkor működött most miért ne? Persze, arra kevesebb az esély, hogy a csapat szerkezetét alapjaiban megváltoztatja a vezetőedző, de kísérletezni szabad, s kell is. Azt se felejtsük el Dodónak, hogy az ősszel szinte egy szem támadóként remekül megállta helyét az NB I.-ben. Az ellenszurkolók, vagy akik kevésbé szeretik Bárányt, csak annyit mondhatunk, csinálják utána! Ilyen fiatalon egy ekkora klubba nem mindenki felelne meg a feladatra. A hajdúsági futballista válasza erre egy 2026-ig szóló szerződés volt, amely a klub vezetői részéről is egyet jelentett: él a bizalom Donát felé, s biztosra veszem, meg is fogja hálálni azt.