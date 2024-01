Kigyűjtöttünk olyan külföldi ex-Vasutas játékosokat, akik nem lettek a szurkolók kedvencei. Bár legelső listánkon olyan labdarúgók vannak, akikre lehet, senki sem emlékszik, mégis akadnak köztük remek futballisták, elvileg.

A „gaboni vipera”

Mert így is becézték a 2011/12-es években az elsőként még zalaegerszegi csatárt, Roguy Meyét. Az afrikai támadó a zalaiaknál hívta fel magára a figyelmet, de az is borítékolta képességeit, hogy a török élvonalban és a Paris FC-ben is játszott korábban. A kék-fehéreknél azonban egész Magyarország megismerhette. Az egerszegieknél 48 meccs, 20 gól és 7 gólpassz elég volt ahhoz, hogy a Vasutas célkeresztjébe kerüljön.

A Lokiban viszont nem úgy alakultak a dolgok, ahogyan arra számított: mindössze nyolcszor jutott szóhoz, így is szerzett két gólt, de cívisvárosi kalandja itt véget is ért. Meyé ezt követően hazatért, és az US Bitam együttesében próbált szerencsét, majd a francia Colmar és a Holtzwihr gárdájában kamatozta tudását, ám régi formáját nem sikerült visszanyernie.

A „vipera” még mindig aktív, s az utóbbi egyesület vérmes fanatikusait igyekszik gólokkal kiszolgálni.

Mi lett veled, Eugéne?

Ismét visszautazunk az időben, egészen 2011-ig. Ekkor érkezett Debrecenbe egy nigériai csatár, akinek neve hallatán sokan mosolyogtak. Eugéne Salami nagy reményekkel kezdte meg az edzéseket a DVSC-nél. Származása révén joggal gondolhatták, remek futballistát igazoltak. Köztudott, olyan támadók származnak az afrikai országból, mint Jay-Jay Okocha, Kanu vagy Obafémi Martins. Nos a cívisvárosi kaland nem sült el ilyen jól Salaminak, hiszen mindössze 10 alkalommal lépett pályára piros-fehérben.

Egy találatot ugyan szerzett, de nem marasztalták a Vasutasban. Ezt követően a Nyíregyházához, majd a Kecskeméthez igazolt. Utóbbi egyesületet többek között az NB I.-be vezető úton is segítette, sőt az osztályozó meccsen a HTE ellen be is talált.

Volt egy cseh kitérője is, de nem alkotott maradandót. Eugéne-ről a legemlékezetesebb momentum, amikor egy mérkőzésen buktatták, a kommentátor pedig „Salamit felvágták a tizenhatoson belül” megszólalással nyugtázta azt. A csatár a mai napig aktív, jelenleg a Kiskőröst erősíti.

A sosem látott óriás

Szintén 2011-et írunk, amikor hatalmas reményekkel érkezett a DVSC-hez egy észt óriás, Vjatseslav Zahovaiko. A ballábas center Debrecen előtt hazája bajnokságában valósággal ontotta a gólokat. Nem csoda tehát, hogy sokat vártak a sosem látott óriástól – keveset lépett pályára a Lokiban –, ám ezt végül sosem tudta igazolni.

A cívisvárosi kaland alig egy évig tartott, a játékos tovább is állt a finn KuPS együtteséhez. Innen fél évet követően távoznia kellett, s hazatért Észtországba. A légiósélet tehát nem vált be Vjatseslavnak, aki napjainkban edzőként próbálja kamatoztatni a futballban szerzett tapasztalatait.

A francia légiós

A 2012/13-as szezonban egy francia védőről szólt a debreceni sajtó. Mamadou Wagué hajdúsági karrierjét megelőzően olyan gall sztárcsapatban is játszott, mint az FC Metz. Sok sót azonban nem evett meg Debrecenben, fél évvel korábban át is igazolt a Puskás Akadémiához.

A felcsútiaknál sem tudott kibontakozni, hamar el is hagyta Magyarországot.

Wagué azóta nem kevesebb, mint 12 klubban szerepelt. Jelenleg a Lancy FC labdarúgója, piaci értéke pedig a „mértékadó” Transfermarkt szerint 125 ezer euró napjainkban.