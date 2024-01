Tom Bogert, a The Athletic sportoldal szakírója számolt be arról az X-en (korábbi Twitter), hogy a jelenleg Törökországban edzőtáborozó DVSC közel áll az amerikai labdarúgó-bajnokságban (MLS) szereplő Houston Dynamo 23 éves izlandi támadójának, Thorleifur ”Thor” Úlfarssonnak a szerződtetéséhez.

A középcsatárként és szélsőként is bevethető játékos 6 esztendősen kezdett focizni hazájában a Breiðablik gárdájában. 2016 és 2018 között csatlakozott a Stjarnan utánpótláshoz, aztán visszatért a Breiðablikhoz. A 2019-es és 2020-as szezonban kikölcsönözték a negyedosztályú Augnablikhoz, ahol 21 meccsen lépett pályára, és 10 gólt szerzett. A 2020-as és 2021-es idényben a második ligás Víkingur Ólafsvík csapatához is kölcsönadták, ahol 11 meccsen 2-szer talált a hálóba. A támadó 3 alkalommal lépett pályára a Breiðablik felnőtt csapatában: 2 alkalommal a Ligakupában és 1 alkalommal az izlandi élvonalban, az Úrvalsdeildben.

Amerikai sztori

2021 januárjától az amerikai Duke Egyetemen folytatta a karrierjét.

Az ott eltöltött másfél idénye sikertörténet, hiszen huszonöt meccsen tizenkilencszer volt eredményes és két gólpasszt is adott.

Az első félszezont követően a csapat legértékesebb támadójátékosának választották, és bekerült többek között a konferencia év újonccsapatába is. A 2021-es szezont követően a konferencia legjobb, és a

Duke legértékesebb támadójátékosának választották, valamint nevezték több All-Star csapatba is.

Irány az MLS

Ezt követően jelentkezett a draftra, ahol a Houston Dynamo rögtön az első körben, összességében negyedikként választotta ki 2022 januárjában.

A 185 cm magas, az amerikaiak által csak Thor keresztnéven szólított támadó újoncszezonjában 31 MLS-mérkőzésen 11-szer volt kezdő, 4 gólt és 1 asszisztot tett a közösbe.

A második idényében a csapatnál a neki jutó huszonegy találkozón egyszer volt kezdő, de háromszor így is eredményes volt, és egy gólpasszt is kiosztott a Transfermarkt oldal által jelenleg 1.5 millió euróra taksált, mindkét lábával jól lövő játékos.

Íme három gól Úlfarsson houstoni szezonjaiból: