Fári Miklós, a Debreceni Egyetem professor emeritusa és a kutatás koordinátora részletesen mesélt többek között arról is, hogy az űrnövények, – így például az űrpaprika is – forradalmi változást okozhatnak az élelmiszer- és a gyógyszeriparban egyaránt. A tavasz a természet kivirágzása mellett a kertet művelők veteményes időszakát is jelenti. No persze a magok elültetését követően is rengeteg teendő akad: öntözni, gondozni kell a földet, és még az időjárásnak is kedvezőnek kell lennie ahhoz, hogy szép és bőséges legyen a termés.

Sikeres a Debreceni Egyetem űrpaprika projektje, nagy becsben tartják a palántáit

A NASA és a Debreceni Egyetem közösen kísérletezik az űrpaprika projekten

Jóllehet, megdörzsöli az ember a szemeit a fogalom láttán, viszont Fári Miklós, a Debreceni Egyetem professor emeritusa és a kutatás koordinátora a Haon megkeresésére elmondta, milyen innovációt rejt magában az említett növénnyel való különös kísérlet.

Fári Miklós úgy véli, hogy Farkas Bertalan űrutazásával kezdődött az álmodozás arról, hogy további kísérleteket végezzenek a kozmosszal kapcsolatosan Magyarországon. Az 1980-as években termesztettek először paprikákat portok (a virágos növény porzójának az a része, ami a virágport tartja) segítségével hazánkban, ami világviszonylatban is egyedülálló biotechnológiai módszer volt – innentől kezdve mindig szerepelt magyar vonatkozás a paprikával kapcsolatos kutatásokban.

És ha már felkerült hazánk az „űrtérképre”, akkor meg kell említeni Rédei György Pál biológus nevét is (1921-2008). Hozzá köthetőek ugyanis a Rédei-féle lúdfűmagok, amelyeknek a NASA 2025-re tervezett újbóli Holdra szállása során lehet majd jelentőségük: három kísérleti eszközt készítenek a tudósok, közülük az egyik növényeket fog nevelni. Arra, hogy miért a Rédei-féle lúdfűmagok kiválasztására az a magyarázat Fári Miklós szerint, hogy minden extrém körülmények között bekövetkező hatásra reagálnak a lúdfű mutánsai, a változásokat pedig molekuláris biológiai úton lehet tesztelni. Egyébként további növényeket is terveznek űrkörülmények között tesztelni, mint például békalencsét, káposztaféléket és a tritikálét is (ami a búza és a rozs keresztezésével létrejött szemes gabonaféle).

Visszatérve az eredeti témához: mindaddig nem létezett hivatalosan a magyar űrpaprika fogalma, míg néhány évvel ezelőtt orosz kutatók a Debreceni Egyetem vezetősége által készített javaslatok közül ki nem választották. A professzor elmondta, hogy a NASA titokban már dolgozott ugyanezen a projekten a hazai kezdeményezéstől függetlenül, végül 2021 áprilisában összeértek a szálak: keresztezési program indult, és hibrid növények születtek.

Nemcsak az űrpaprika, hanem annak zöld hajtásai is ehetőek

– Nem tudtuk, hogy a termésen kívül más érték is van a paprikában: ez pedig a növény levele. Soha senki nem nemesítette még salátalevélként. A magyar űrpaprikában az az érték, hogy nincs benne antinutritív, azaz mérgező anyag, nem úgy, mint például a burgonyában – mutatott rá Fári Miklós. Hozzátette: olyan összetevőket is felfedeztek a zöldségben, amelyek kiemelkedően fontos szerepet töltenek be az űrtáplálkozásban. Sőt, kiderült, hogy C-n kívül B- és K-vitamint, valamint luteint is tartalmaz, ami védelmet nyújt a sugárzás ellen.