A Berettyóújfalui Járási Ügyészség aljas indokból elkövetett súlyos testi sértés bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki kitartóan ütötte és a szobába zárta szállásadóját, számolt be közleményben a vármegyei főügyészség.

A vádirat szerint a vádlott férfi élettársa jó viszonyt ápolt a sértettel, akitől bérbe vett egy ingatlant, majd 2023 elején a sértett megengedte, hogy a vádlott is a házba költözzön, azonban ahhoz nem járult hozzá, hogy a férfi oda be is jelentkezzen.

2023 tavaszán az élettársak között megromlott a kapcsolat, és a vádlott egyre gyakoribb ittassága miatt feszültség alakult ki közöttük.

2023. május 24-én 18 óra körül ért haza a vádlott, ekkor azonban már ott volt a ház tulajdonosa, aki felszólította a férfit, hogy költözzön el. A vádlott ekkor feldühödött a korábbi sérelmek miatt, ezért behívta a sértettet a házba, ahol rögtön rátámadt, ruházatát megragadva a fejét több alkalommal a cserépkályhába ütötte. A rémült sértett ezután a ház hátsó ajtaján akart elmenekülni a vádlott elől, ezt azonban a férfi megakadályozta, kulcsra zárta belülről az ajtót, és eltette a kulcsot. Az egyre indulatosabb vádlott a sértettet veréssel és megöléssel fenyegette, majd újra rátámadt, ököllel fejen ütötte és a padlóra eső férfit a mellkasán megrúgta. A sértett megpróbált védekezni, magához vett a házban egy teleszkópos nyelet, de azt elvette tőle a vádlott, és többször is ráütött vele a hátára.

A vádlott a kitartó bántalmazás közben megalázó és sértő kijelentéseket tett a sértett felé, majd egy idő után letörölte a szabadságában korlátozott férfi vérző fejét és ráparancsolt, hogy azt kell mondania mindenkinek, hogy elesett a kútnál, és a vádlott nyújtott neki segítséget.

A sértett az arcán, fején többszörös zúzódásos sérüléseket szenvedett, továbbá az arccsontja is eltört.

Az ügyben a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozott.

A jelenleg távoltartás hatálya alatt álló vádlott ellen a Berettyóújfalui Járási Ügyészség aljas indokból elkövetett súlyos testi sértés bűntette és aljas indokból elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntette miatt emelt vádat a Berettyóújfalui Járásbíróságon. A járási ügyészség a vádiratban börtönbüntetés és közügyektől eltiltás mellékbüntetés kiszabására tett indítványt. A vádirat emellett mértékes indítványként azt tartalmazza, hogy amennyiben a törvényi feltételek fennállnak, a járásbíróság a vádlottat 2 év börtönbüntetésre ítélje és 3 évre tiltsa el őt a közügyek gyakorlásától.